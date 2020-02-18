«Не эпопея, а рабочие моменты»: Кокорин перешёл в «Сочи» на правах аренды и оформил дубль в первом же матче
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Почти месяц российские болельщики следили за новостями о судьбе Александра Кокорина после выхода на свободу. В январе вернувшийся после годичного пребывания в тюрьме нападающий «Зенита» был отдан в аренду «Сочи». Однако трансфер затянулся из-за нежелания 28-летнего игрока покидать Санкт-Петербург.
17 февраля стало известно, что Кокорин всё-таки подписал контракт с аутсайдером РПЛ до конца нынешнего сезона. Сообщение об аренде нападающего появилось на официальной странице сочинской команды в сети «ВКонтакте». В тот же день форвард забил и свои первые голы за «Сочи». Это произошло в товарищеской встрече на сборах: Кокорин дважды поразил ворота московского «Динамо», за который выступал с 2008 по 2015 год.
Последние дни перед трансфером форвард провёл в составе фарм-клуба сине-бело-голубых — «Зенита-2», куда был переведён после отказа отправиться «Сочи». При этом от перехода во вторую команду Кокорин отказаться права уже не имел, так как это входило в условия его контракта с петербуржцами.
В «Сочи» же к неоднозначной ситуации постарались отнестись с юмором. Так, в конце прошлого месяца в клубном аккаунте в Twitter был опубликован ироничный пост.
«Итоги января в одной картинке. Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных, ноль поражений», — говорилось в сообщении.
Теперь же, когда нападающий уже официально числится в «Сочи», объявление о его переходе было опубликовано вместе фотографией, на которой футболист держит игровую майку. Болельщики обратили внимание на то, что снимок был сделан в плохо освещённом месте. Некоторые пошутили, что игрока заставили перейти в «Сочи», а до этого держали в подвале.
Бывший клуб пожелал нападающему удачи — соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте «Зенита». При этом, согласно соглашению, Кокорин сможет выйти на поле в матче против сине-бело-голубых. Об этом рассказал генеральный директор южан Дмитрий Рубашко.
К слову, сорвавшийся месяц назад трансфер нападающего очень возмутил функционера. По мнению Рубашко, у Кокорина уже тогда не было выбора, и он обязан был присоединиться к сочинскому клубу ещё в конце января.
«Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду? Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу» или «не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведёт», — заявлял тогда Рубашко в интервью изданию «Спорт день за днём».
Рассуждая о свершившемся трансфере, Рубашко подчеркнул, что не стоит называть произошедшее эпопеей. По его словам, всё это время просто решались «рабочие моменты». Однако, по мнению многих болельщиков, официальному объявлению о переходе футболиста предшествовала целая сага.
О том, что аутсайдеру РПЛ удалось достичь договорённости с Кокориным, сообщил и владелец клуба Борис Ротенберг. Он подробно рассказал о том, что лично встретился с нападающим, побеседовал с ним об игре и о перспективах возвращения в сборную России, которые даст ему выступление за «Сочи». Вместе с тем функционер отметил у форварда некоторые сомнения.
«Больше я его не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг», — пояснил тогда Ротенберг в интервью ТАСС.
При этом функционера очень расстроила шумиха, которая поднялась вокруг несостоявшегося перехода нападающего. Именно она, по его мнению, и стала причиной чересчур долгих раздумий Кокорина.
«То, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились», — добавил Ротенберг.
Однако, несмотря на появившиеся комментарии от агента и от представителей сочинского клуба, в «Зените» информацию о переходе футболиста долго время не подтверждали. Ситуация разрешилась только после встречи Ротенберга с руководством сине-бело-голубых.
В то же время за несколько дней до официального объявления о трансфере в социальных сетях стали появляться фотографии Кокорина в форме сочинского клуба. Один из снимков был опубликован в Twitter грозненского «Ахмата», проводившего товарищеский матч с сочинцами, однако впоследствии пост был удалён.
Ещё один снимок появился в Twitter у полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Он опубликовал его 14 февраля.
«С днём всех влюблённых. В футбол!» — подписал Глушаков фотографию.
С днём всех влюбленных. В футбол! ⚽️❤️#деньвсехвлюбленных#футбол #рпл#сборы #глушаков#кокоринpic.twitter.com/991C07Iux8— Denis Glushakov (@DGlushakov8) February 14, 2020
Сам Кокорин пока не комментировал свой переход и так и не объяснил, почему сначала отказывался, а затем всё-таки решил выступать за «Сочи». Однако своё мнение об этом трансфере озвучил экс-председатель совета директоров «Зенита», а ныне президент РФС Александр Дюков. Функционер с иронией высказался на тему возможного принуждения спортсмена сменить команду и подчеркнул, что футболист в любом случае должен играть.
«Надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, была ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники. Но РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, чтобы игрок не мог получать игровую практику и зарабатывать шанс вызова в сборную России», — сказал Дюков в интервью «Чемпионату».
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