«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 13 февраля агент игрока всё-таки заявил, что его клиент перейдёт в «Сочи».
Ранее «Сочи» официально объявил о переходе Кокорина.