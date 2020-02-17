«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подтвердил переход форварда команды Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 13 февраля агент игрока всё-таки заявил, что его клиент перейдёт в «Сочи».

Ранее «Сочи» официально объявил о переходе Кокорина.