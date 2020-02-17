«Сочи» официально объявил о переходе Кокорина

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Футбольный клуб «Сочи» официально объявил об аренде нападающего Александра Кокорина из петербургского «Зенита».
«Сочи» официально объявил о переходе Кокорина
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Сочи», арендное соглашение подписано до конца текущего сезона. 

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 13 февраля агент игрока всё-таки заявил, что его клиент перейдёт в «Сочи».

Ранее сообщалось, что совет директоров «Зенита» одобрил соглашение с «Сочи» по Кокорину.

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