Совет директоров «Зенита» одобрил соглашение с «Сочи» по Кокорину

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о прошедшей встрече с руководством петербургского «Зенита» по поводу аренды форварда Александра Кокорина.
Совет директоров «Зенита» одобрил соглашение с «Сочи» по Кокорину
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогам могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», — цитирует Ротенберга ТАСС.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции.

Ранее агент Кокорина заявил, что не ведёт переговоры с «Зенитом» о новом контракте.

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