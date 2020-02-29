Повышенная плотность, ожесточённая борьба за медали и VAR во всех играх: чего ждать от весенней части РПЛ

Перед началом весенней части РПЛ плотность в турнирной таблице достигла предела. Борьбу за попадание в Лигу чемпионов, помимо «Зенита», ведут сразу четыре команды, а вылететь в ФНЛ могут даже «Спартак» и «Динамо». При этом во всех матчах чемпионата страны будет работать система VAR. RT объясняет, почему оставшиеся туры национального первенства вызовут повышенный интерес у болельщиков.

Отсутствие еврокубков и равные шансы на медали

Перед возобновлением сезона в чемпионате России по футболу сложилась крайне интригующая и запутанная ситуация. Если с обладателем титула вопрос практически решён (маловероятно, что «Зенит» растеряет десятиочковое преимущество за 11 матчей), то за оставшиеся места пойдёт серьёзная борьба.

Во-первых, сложно даже предположить, кто займёт вторую и третью строчки, которые дают право участвовать в Лиге чемпионов. При этом уже через сезон Россию в главном еврокубке будут представлять только две команды, а это значит, что бронза РПЛ на неопределённое время утратит дополнительную ценность. Поэтому весной российские коллективы получат последнюю возможность втроём отобраться в ЛЧ. Серебро же, что особенно важно, даёт прямой пропуск в групповой этап турнира.

В настоящее время на втором месте с 35 очками идёт «Краснодар». На расстоянии балла от него расположились «Ростов», «Локомотив» и ЦСКА. Другие преследователи отстают значительно, и поверить, что они включатся в борьбу за медали и путёвки в еврокубки, сложно.

Действующий обладатель серебра «Локомотив» зимой не усилился ни одним игроком. Таким образом, Юрий Сёмин в атаке сможет рассчитывать весной лишь на Эдера, поскольку Фёдор Смолов ушёл в аренду в «Сельту».

«Краснодар» покинул Иван Игнатьев, но молодой воспитанник клуба и не был основным нападающим южан. «Ростов» с ЦСКА, напротив, не только сохранили всех лидеров, но и усилились. Так, Валерий Карпин наконец сможет рассчитывать в официальных матчах на Павла Мамаева. А армейцы всё же смогли найти помощника для Фёдора Чалова и приобрели лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Илью Шкурина.

Ещё больше уравнивает исходные данные соперников отсутствие необходимости разрываться на несколько фронтов, поскольку в еврокубковую весну никто из российских коллективов не пробился. Все они будут находиться в равных условиях, а отвлекаться на Кубок России придётся только ЦСКА, остальные претенденты на медали из него уже вылетели.

Сражение за потенциальную путёвку в еврокубки

Возвращаясь к разговору о турнирной таблице: ворваться в первую пятёрку преследователям будет невероятно сложно. Однако они поведут между собой борьбу за шестое место, которое потенциально может стать проходным в Лигу Европы. Это произойдёт, если обладатель Кубка России уже будет иметь путёвку в еврокубки.

Именно такая ситуация складывалась в двух предыдущих сезонах, когда занявшие шестую строчку «Уфа» с «Арсеналом» получили возможность дебютировать на международной арене. В настоящий момент шестое место как раз делят эти две команды. Всего на балл от них отстают «Динамо» с «Уралом», а на три — «Спартак».

При этом во второй половине турнирной таблицы наблюдается беспрецедентная плотность: 15-е место от шестого отделяют всего шесть баллов, то есть две победы могут поднять со дна к борьбе за еврокубки.

Несколько неожиданно, что в этой группе команд присутствуют маститые «Динамо» со «Спартаком». Включиться в борьбу за медали столичным грандам практически нереально, зато народную команду от зоны вылета отделяют всего три балла.

В конце концов, болельщикам будет любопытно понаблюдать, как будут выглядеть красно-белые и бело-голубые после полноценной подготовки под руководством новых тренеров, которые заняли свои посты осенью, — Доменико Тедеско и Кирилла Новикова соответственно.

Неменьший интерес вызывает игра «Рубина», который после 19 туров расположился в зоне переходных матчей. Однако зимой казанцы не только сумели найти доводы для Леонида Слуцкого, чтобы он вернулся в Россию, но и провели масштабную трансферную кампанию. Например, футболистом команды стал уже упомянутый Игнатьев. А из «Спартака» перебрался брат Зелимхана Бакаева Солтмурад.

Не собираются сдаваться и другие аутсайдеры. Например, «Сочи», занимающий последнее место, не только переманил из «Оренбурга» тренера Владимира Федотова, но и отметился двумя, пожалуй, самыми громкими трансферами зимы в стране. Из «Зенита» на юг России переехал Александр Кокорин, а из чемпионата Турции — француз Адиль Рами. Он стал четвёртым чемпионом мира в РПЛ после Роберто Карлоса, Бенедикта Хёведеса и Андре Шюррле.

Таким образом, российских болельщиков гарантированно ждёт захватывающая весенняя часть сезона, в которой большинство вопросов останутся нерешёнными до последнего тура. Предположить, кто из команд в итоге отправится в Лигу чемпионов, а кто — в ФНЛ, решительно невозможно.

Дополнительную интригу внесёт работа VAR абсолютно на всех матчах. Вокруг системы, осенью действовавшей в ограниченном режиме, и без того полыхало немало скандалов. Значит, весной их станет больше, а новому главе отечественного футбольного судейства Виктору Кашшаи придётся держать ответ с первых дней пребывания в России.