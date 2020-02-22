«Сочи» заявил чемпиона мира по футболу Рами для выступления в РПЛ
- Reuters
Соответствующая информация опубликована на сайте лиги.
Период регистрации игроков на вторую часть сезона завершился 22 февраля в 00:00 мск.
При этом «Сочи» пока не делал официальных заявлений по поводу перехода 34-летнего защитника.
Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».
В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы 2016 года.
Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется Рами.