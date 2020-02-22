«Сочи» заявил чемпиона мира по футболу Рами для выступления в РПЛ

Российский футбольный клуб «Сочи» заявил чемпиона мира 2018 года, француза Адиля Рами, для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Соответствующая информация опубликована на сайте лиги.

Период регистрации игроков на вторую часть сезона завершился 22 февраля в 00:00 мск.

При этом «Сочи» пока не делал официальных заявлений по поводу перехода 34-летнего защитника.

Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».

В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется Рами.