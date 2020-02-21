«Сочи» интересуется чемпионом мира по футболу Рами

Российский футбольный клуб «Сочи» заинтересован в переходе в команду чемпиона мира 2018 года, француза Адиля Рами.

По словам агента Рами, Рубена Хавьера Косо Руиза, которые передаёт Sport24, «Сочи» проявляет интерес к подписанию 34-летнего защитника.

Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».

В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» интересуется футболистом «Зенита» Шатовым.