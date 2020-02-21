СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Зенита» Шатовым

Казанский футбольный клуб «Рубин» хочет приобрести полузащитника петербургского «Зенита» Олега Шатова.

Как сообщает «Чемпионат», речь идёт о переходе в статусе свободного агента летом по истечении контракта игрока с «Зенитом».

Отмечается, что 20 февраля Шатов в Турции уже встретился с руководством «Рубина» по поводу возможного трансфера.

Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в составе сине-бело-голубых, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему не удалось подписать контракт с форвардом сборной России по футболу Николаем Комличенко.