СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Зенита» Шатовым

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Казанский футбольный клуб «Рубин» хочет приобрести полузащитника петербургского «Зенита» Олега Шатова.
СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Зенита» Шатовым
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», речь идёт о переходе в статусе свободного агента летом по истечении контракта игрока с «Зенитом».

Отмечается, что 20 февраля Шатов в Турции уже встретился с руководством «Рубина» по поводу возможного трансфера.

Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в составе сине-бело-голубых, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему не удалось подписать контракт с форвардом сборной России по футболу Николаем Комличенко.

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