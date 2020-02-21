Яровинский объяснил, почему «Рубин» не подписал контракт с Комличенко

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему не удалось подписать контракт с форвардом сборной России по футболу Николаем Комличенко, который впоследствии перешёл в московское «Динамо».
Яровинский объяснил, почему «Рубин» не подписал контракт с Комличенко
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Когда приглашаешь футболиста, ты несёшь за это ответственность. Не только перед болельщиками, но и перед самим игроком. Мы не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе», — цитирует спортдиректора казанцев «Чемпионат».

По его словам, в клубе не хотели, чтобы Комличенко пропустил Евро из-за этого перехода. Кроме того, он отметил, что под Комличенко надо выстраивать определённую игру.

«Мы долго думали над Комличенко, но в итоге купили Евтича — классическую «десятку», — добавил Яровинский.

Комличенко подписал контракт с «Динамо» на четыре с половиной года. В текущем сезоне форвард забил 13 мячей в 20 матчах чемпионата Чехии, являясь одним из лучших бомбардиров первенства. Всего на его счету 74 матча, 46 голов и 14 передач за «Млада-Болеслав».

Ранее Яровинский рассказал, интересовался ли «Рубин» футболистом Александром Кокориным.

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