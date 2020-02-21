Яровинский рассказал, интересовался ли «Рубин» Кокориным

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос, рассматривал ли клуб вариант приглашения в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который в итоге перешёл на правах аренды в «Сочи».

«Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матёрые гангстеры. А если серьёзно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. Тем не менее 17 февраля «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

Ранее Владимир Федотов заявил, что Кокорин будет бороться за игровое время в «Сочи» наравне со всеми.