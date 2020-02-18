Федотов заявил, что Кокорин будет бороться за игровое время в «Сочи» наравне со всеми

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что нападающий Александр Кокорин будет бороться за попадание в состав команды наравне с другими футболистами.
Федотов заявил, что Кокорин будет бороться за игровое время в «Сочи» наравне со всеми
  • © fcdynamo.ru

«В «Сочи» никто не будет ставить человека в состав, если он не готов. Даже в интересах сборной. Поэтому за игровое время Кокорин будет бороться наравне со всеми», — приводит слова Федотова «Советский спорт».

Он отметил, что и сам Кокорин прекрасно понимает, что ему не будут делать поблажек.

«Так что мы обсуждали не игровое время, а особенности футбола «Сочи», его функционал на поле. По первым тренировкам чувствуется, что для Саши не составит труда вписаться в нашу игру. Тем более многих ребят он прекрасно знает по «Зениту», — добавил специалист.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 17 февраля «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

Ранее Федотов заявил, что ажиотаж вокруг перехода Кокорина не мешает команде.

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