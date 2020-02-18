Тренер «Сочи» заявил, что ажиотаж вокруг перехода Кокорина не мешает команде
- РИА Новости
«Нервозности точно не было. Наш тренерский штаб всегда исходит из того состава, который имеется в данный момент. Перспектива усилиться за счёт Кокорина добавляла оптимизма, но мы были готовы к любому сценарию. Сохраняли спокойствие. И, конечно, очень обрадовались, когда Александр всё-таки подписал контракт с «Сочи», — приводит слова Федотова «Советский спорт».
Он отметил, что ажиотаж вокруг перехода Кокорина не мешает команде.
«Вся команда полностью сконцентрирована на предстоящем возобновлении сезона. Психологическое состояние идеальное», — добавил специалист.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым прошёл первый тренировочный сбор в Турции. 17 февраля «Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».
Ранее сообщалось, что дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче.