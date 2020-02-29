Неудобный календарь, проблемы с нападением и ошибки в обороне: почему «Спартак» действительно рискует вылететь из РПЛ

Перед началом весенней части сезона РПЛ «Спартак» находится всего в трёх очках от зоны вылета и рискует как минимум принять участие в стыковых матчах. К этому могут привести неудобный календарь в марте, включающий встречи с «Динамо» и «Краснодаром», неочевидные решения Доменико Тедеско при строительстве новой команды и регулярные ошибки защитников. О том, почему красно-белые действительно могут впервые за 44 года покинуть элитный дивизион отечественного футбола, — в материале RT.

Испытание в каждом матче и отсутствие права на ошибку

Турнирная таблица чемпионата России в текущем сезоне отличается повышенной плотностью. Например, всего пять баллов отделяют восьмое место от 15-го. Достаточно неожиданно в компании команд, рискующих вылететь из РПЛ, оказался «Спартак». В настоящий момент красно-белые находятся на расстоянии одной победы от зоны стыковых матчей.

Несмотря на то что в вылет подопечных Доменико Тедеско верится с большим трудом, их потенциальное падение в ФНЛ вполне реально. Многое будет зависеть от того, как команда начнёт весеннюю часть сезона. И в этом плане ей не слишком повезло с календарём.

29 февраля «Спартак» в дерби на выезде сразится с «Динамо», а через неделю примет сражающийся за медали и попадание в Лигу чемпионов «Краснодар», который будет лишён права на ошибку. Предположить, как закончатся эти матчи для красно-белых, сложно, но два поражения в них не станут сенсацией, поскольку «народной команде» предстоит иметь дело как минимум с равными оппонентами.

После этого «Спартаку» придётся встретиться с уступающими в классе «Арсеналом» и «Оренбургом». Но к обоим коллективам москвичам предстоит отправиться в гости, что не сулит ничего хорошего. Оренбургскому клубу «Спартак» в прошлом году проиграл два раза, а поражение на стадионе «Открытие Арена» стоило работы Олегу Кононову. В Туле же красно-белые дважды в последних трёх матчах уступили со счётом 0:3.

В дальнейшем «Спартаку» предстоит принять неуступчивую «Уфу» и провести выездное дерби с ЦСКА. В заключительных турах подопечных Тедеско будут ждать «Локомотив», обновившийся «Рубин» и кандидатов на вылет «Ахмат» и «Сочи», которым баллы будут жизненно необходимы.

Так что потеря очков чревата для «Спартака» ведением изнурительной борьбы за выживание с неясными перспективами, особенно если речь пойдёт о серии осечек. В этом случае неизбежно усилится давление со стороны требовательной армии болельщиков.

Преследователи же с удовольствием воспользуются неудачами гранда, тем более что команд, которые очевидно покинут премьер-лигу, на этот раз нет. Даже идущий на последнем месте «Сочи» усилился Александром Кокориным и чемпионом мира Адилем Рами и намерен сделать всё, чтобы спастись. Не собирается возвращаться в ФНЛ и другой новичок РПЛ — «Тамбов», который после смены главного тренера одержал ряд побед перед зимним перерывом.

Неубедительная победа на Кубке Париматч Премьер и пара разгромов

Не должна сильно обнадёживать поклонников «Спартака» и победа на февральском Кубке Париматч Премьер в Катаре. В конце концов, год назад красно-белые тоже его выиграли, но весной смотрелись не лучшим образом.

На этот раз коллектив Тедеско одержал две победы в трёх матчах, но не показал футбол запредельного уровня. В первой встрече «Спартак» обыграл «Ростов», однако подопечные Валерия Карпина на тот момент были явно далеки от идеальной формы. К тому же жёлто-синие дважды пропустили во втором тайме, когда в их составе на поле было немало молодёжи.

Затем «Спартак» в серии пенальти уступил «Локомотиву» и смотрелся предпочтительнее лишь на протяжении получаса. А «Партизану» будущий триумфатор и вовсе проигрывал — переломить ход встречи помогло лишь скандальное удаление, полностью сломавшее игру вице-чемпиону Сербии.

Затем, уже после турнира в Катаре, были победы над уступающими в классе «Араратом» и «Пахтакором» с общим счётом 7:1, которые не дают чёткого ответа на вопрос о готовности команды к возобновлению сезона.

Ставка на контратаки и вопросы по адаптации Соболева

Минувшей зимой Тедеско получил возможность привить «Спартаку» свою игру. Немец, очевидно, рассчитывает на контратаки с большим количеством вертикальных передач, а в центре обороны ставка была сделана на трио Самуэль Жиго — Илья Кутепов — Георгий Джикия.

Однако громкая по именам троица в межсезонье регулярно допускала ошибки. Чего стоит хотя бы прорыв в штрафную красно-белых защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева, посеявший панику в оборонительных рядах, и грубые помарки в игре с «Партизаном». Болельщикам остаётся лишь надеяться, что в марте Жиго, Кутепов и Джикия наконец почувствуют себя единым целым, потому что уверенности в этом пока нет.

Впереди команда, учитывая контратакующий стиль, вероятно, будет делать ставку на Александра Соболева, который способен грамотно зацепиться за мяч. Но вовсе не факт, что молодой нападающий раскроется в «Спартаке». Ведь одно дело — быть первой звездой в «Крыльях Советов», а другое — вести за собой такую команду, как «Спартак», когда болельщики требуют от тебя подвигов в каждом матче.

К тому же Соболева достаточно быстро изучили и нашли против него «противоядие». Если в первых 12 турах он отличился десять раз, то в следующих семи — ни одного. В них Александр вовсе не набрал баллов за результативность. А в «Спартаке» Соболеву ещё предстоит сыграться с партнёрами. При этом нужно помнить, что Алексадр попал не в состоявшуюся команду, а в находящийся в стадии перестройки нестабильный коллектив.

Да и сама ставка «Спартака» на игру вторым номером может не сработать в большинстве матчей. Пока лучшую игру под руководством Тедеско красно-белые провели в октябре с «Локомотивом» (3:0). Тогда команда буквально разорвала соперника на контратаках.

Вот только уступающие в классе оппоненты так раскрываться не будут. Они сами расположатся возле своей штрафной и будут ждать ошибки со стороны спартаковцев. И в этих встречах Тедеско понадобится план Б, но вовсе на факт, что он у него есть. Тренер упорно прививает команде одну схему, и жертвой этого процесса, например, стал самый дорогой футболист в истории клуба Гус Тиль, которому просто не находится место в нынешней расстановке.

При этом некоторые позиции по-прежнему остаются уязвимыми, например опорная зона. В прошлом году «Спартаку» ощутимо не хватало «цепного пса» в центре поля. Зимой он в команде так и не появился, а Алекс Крал, Наиль Умяров и Роман Зобнин, не говоря уже о Тиле, на эту роль не тянут. Значит, у красно-белых снова могут возникнуть серьёзные проблемы во время контратак соперников.