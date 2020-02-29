«Эмоций будет больше, чем футбола»: что говорят о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака» в РПЛ

Для «Спартака» первый после зимнего перерыва матч в РПЛ с «Динамо» станет таким же определяющим, как предстоящая игра с ЦСКА в Кубке страны. Об этом RT рассказал экс-футболист красно-белых Валерий Кечинов. Бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин признался, что ждёт от очной встречи соперников больше борьбы, чем футбола, а его коллега Андрей Кобелев отметил приобретения, которые сделали динамовцы в этом межсезонье. Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов выразил надежду, что команды покажут зрелищный футбол. О чём говорят перед московским дерби в 20-м туре РПЛ — в материале RT.

«Динамо» смотрит только в сторону первой пятёрки»

Чемпионат России по футболу возвращается после зимней паузы. В эти выходные будет сыгран 20-й тур РПЛ, и одной из главных встреч станет столичное дерби «Динамо» — «Спартак», которое состоится в субботу, 29 февраля.

К очному противостоянию оба соперника подходят в качестве середняков. Динамовцы впервые за долгое время обогнали «Спартак» в турнирной таблице: сейчас бело-голубые находятся на восьмом месте, в то время как их противник занимает лишь десятое. Впрочем, по мнению бывшего главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева, положение команд ещё ни о чём не говорит и выводы делать рано. Как подчеркнул эксперт в разговоре с RT, «правильную» таблицу болельщики увидят только после 30-го тура национального первенства.

В этом межсезонье бело-голубые усилились нападающим Николаем Комличенко и полузащитником Дмитрием Скопинцевым. Обоих Кобелев считает достойным приобретением.

«Это перспективные ребята. Оба россияне, и это тоже плюс, а в перспективе, на мой взгляд, это игроки сборной. К тому же оба довольно молодые, а значит, могут прогрессировать. Так что, на мой взгляд, эти трансферы как минимум не провальные, в отличие от тех, что были до этого», — заявил Кобелев.

Хорошую работу «Динамо» на трансферном рынке отметил ещё один бывший тренер команды Сергей Силкин. Он уверен, что Комличенко сможет проявить себя уже в первой игре после зимнего перерыва.

«Это хороший нападающий. Но это ведь форвард, а значит, его должны обеспечивать мячами. Если партнёры помогут, то, думаю, Николай сумеет доставить неприятности «Спартаку». Но всё-таки хочется сначала увидеть его на поле, ведь многие игроки подают надежды до определённого момента. Тот же Андре Шюррле, например. Придя в «Спартак», он выглядел хорошо, но затем куда-то растворился», — отметил Силкин.

Вместе с тем эксперты подчёркивают, что делать прогнозы на первую игру после долгой паузы всегда тяжело. По словам Силкина, товарищеские матчи, которые оба соперника провели в межсезонье, «не носили сумасшедшей самоотдачи», и теперь команды будут плавно втягиваться в заключительный отрезок сезона. Эксперт отметил, что ждать качественного футбола уже в первой игре будет сложно.

«Дерби — это в первую очередь эмоции. Это встреча, к которой обе команды всегда относились и будут относиться очень серьёзно. Предсказать победителя сложно ещё и потому, что большое значение имеет мотивация, а тут она у соперников одинаковая. К тому же первая игра всегда очень волнительная, так что, думаю, эмоций и борьбы будет больше, чем футбола», — добавил специалист.

Иного мнения придерживается экс-футболист «Динамо» Сергей Кирьяков, подчеркнувший, что во второй части сезона перед бело-голубыми открываются хорошие перспективы.

«Наверняка в матче со «Спартаком» будет много борьбы, но футбол, думаю, будет тоже. В таких встречах шансы всегда 50 на 50. У обоих соперников достойный подбор игроков, хотя и те и другие будут волноваться перед первым матчем после зимней паузы. Но, как динамовец, я всё-таки ставлю на победу своего бывшего клуба. После неудачного старта сезона команда наконец обезопасила себя от зоны вылета и теперь смотрит только вперёд — в сторону первой пятёрки», — отметил Кирьяков.

Бывший футболист бело-голубых также надеется на то, что хорошо себя проявит полузащитник Дмитрий Скопинцев.

«Это воспитанник динамовского клуба. В своё время он покинул команду, поскитался, успел поиграть в Европе и в российском топ-клубе — «Краснодаре». Теперь вот вернулся в родную команду. Думаю, у него в связи с этим много эмоций, и хавбек постарается проявить себя. Что касается Комличенко, то бело-голубым был очень нужен центрфорвард. Он тоже хорошо зарекомендовал себя в Европе, много забивал», — заключил эксперт.

«В «Спартаке» ошиблись с трансферами Шюррле и Тиля»

Накануне матча стало известно, что за «Спартак» в ближайшее время не сыграет немецкий полузащитник Андре Шюррле — у хавбека проблемы с голеностопом. Однако, как подчеркнул Сергей Кирьяков, футболиста сложно назвать игроком основы, а потому его травма не станет головной болью для тренерского штаба. Разочарованием игра спартаковца стала и для бывшего футболиста красно-белых Валерия Кечинова. Он напомнил о том, какие ожидания в своё время связывали болельщики с появлением в команде его, а также ещё одного легионера — Гуса Тиля.

«И Тиль, и Шюррле здорово начали, когда только пришли в «Спартак», но, как показало время, в клубе, похоже, ошиблись с этими трансферами. Я надеюсь, что голландец ещё покажет себя. Видно, что это интересный игрок. Если он разберётся в себе и тренер ему поможет, то, возможно, мы ещё увидим настоящего Тиля. Что же касается Шюррле, то, безусловно, у него за плечами большой опыт, однако концовка первой части сезона показала, что «Спартак» справляется и без него. Когда он всё-таки появлялся на поле, было видно, что это уже не тот Шюррле, что в самом начале, когда он только пришёл в команду. Сейчас он вновь получил травму, но, думаю, тренерский штаб и так готов был делать ставку на других игроков», — отметил Кечинов.

В то же время эксперт уверен, что именно первые игры после зимней паузы станут показательными с точки зрения итогового положения красно-белых в турнирной таблице.

«Я смотрел встречу «Спартака» с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер, но какой-то целостной игры не увидел. Хотя в том матче сыграли два состава. А сейчас, на мой взгляд, определяющими для красно-белых станут именно ближайшие первые две игры. Если команда проведёт их неудачно, то уже рискует оказаться в зоне стыковых матчей. Футболисты начнут дёргаться, и это скажется на поле. В то же время, если красно-белые покажут себя хорошо, то приблизятся к первой пятёрке, и это вселит в игроков уверенность», — подчеркнул специалист.

А вот физическое состояние футболистов сомнений у эксперта не вызывает: по его мнению, оба соперника подходят к дерби в оптимальной кондиции. Кечинов отметил, что не стал бы отдавать никому преимущество. По словам эксперта, болельщиков ждёт много единоборств и мало голов, и в результате будет ничья. В то же время специалист напомнил, что уже на следующей неделе «Спартак» в Кубке России сыграет с ЦСКА.

«Это самая важная игра сезона. «Спартаку» будет довольно сложно попасть в пятёрку, а Кубок России даёт возможность участвовать в еврокубках. Конечно, выиграть Кубок — это сейчас для «Спартака» задача номер один, но и про национальное первенство тоже забывать нельзя. Да, матч с «Динамо» в определённом смысле поможет «Спартаку» подготовится к кубковому дерби, ведь каждая игра по-своему помогает и даёт определённый опыт. Это будет своеобразная подпитка перед ЦСКА, хотя не стоит забывать, что впереди у команды ещё и встреча с «Краснодаром». Так что, для «Спартака» сейчас любая игра как последняя», — заключил Кечинов.

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А вот бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что для красно-белых одинаково важны обе предстоящие встречи. По мнению экс-спартаковца, две статусные игры, идущие подряд, только украшают футбол.

«Классическое московское дерби — это всегда интересно. Мне сложно оценить, в каком состоянии сейчас находятся оба соперника, ведь, как известно, игры на сборах и официальные встречи существенно отличаются. Но поскольку в адрес «Спартака» в прошлом году было сказано немало нервных реплик, очень интересно посмотреть, как команда будет выглядеть сейчас. В этом сезоне мы уже видели много борьбы и мало футбола. А хочется зрелища, надеюсь его увидеть в предстоящем дерби», — отметил Билялетдинов.

Также бывший футболист отметил новичка «Спартака» Александра Соболева и напомнил, что красно-белым традиционно приходится непросто из-за давления со стороны болельщиков.

«Красно-белые усилились Соболевым, и, на мой взгляд, это неплохо. Александр — высокий и мощный форвард, который добавит вариативности в нападении. В целом же, думаю, если спартаковцев оставить в покое, команде будет легче. Красно-белые традиционно испытывают очень серьёзное давление. То же самое касается и тренера. Надеюсь, межсезонье было плодотворным, а у Доменико Тедеско была возможность со спокойной головой поработать с командой», — добавил футболист.

Как и другие эксперты, Билялетдинов похвалил трансферы московского «Динамо» и пожелал клубу удачи.

«Понятно, что трансферы «Динамо» рассчитаны на атаку. Потенциал в нападении не устраивал руководство команды, перед которой стоят задачи больше забивать и выигрывать. Что же касается качества приобретённых футболистов, то время покажет — посмотрим, как они вольются в российский чемпионат. Думаю, у Скопинцева с этим проблем быть не должно, а что касается Комличенко — посмотрим. Лично я надеюсь, что «Динамо» воспрянет. Это всё-таки именитый клуб, с историей», — подытожил Билялетдинов.