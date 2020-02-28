Тедеско рассказал о травмах Умярова и Шюррле перед матчем с «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о травмах полузащитников команды Наиля Умярова и Андре Шюррле перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Тедеско рассказал о травмах Умярова и Шюррле перед матчем с «Динамо»
  • РИА Новости

«У Наиля проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. У Шюррле также проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», — сказал Тедеско на пресс-конференции. 

По его словам, все остальные футболисты красно-белых здоровы.

В текущем сезоне «Спартак», набравший 22 очка, занимает десятое место после 19 туров РПЛ. Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 16:30 мск.

Ранее экс-защитник красно-белых Евгений Макеев выразил мнение, что «Спартак» не станет чемпионом России по футболу в ближайшие годы.

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