Тедеско рассказал о травмах Умярова и Шюррле перед матчем с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о травмах полузащитников команды Наиля Умярова и Андре Шюррле перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

«У Наиля проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. У Шюррле также проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

По его словам, все остальные футболисты красно-белых здоровы.

В текущем сезоне «Спартак», набравший 22 очка, занимает десятое место после 19 туров РПЛ. Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 16:30 мск.

Ранее экс-защитник красно-белых Евгений Макеев выразил мнение, что «Спартак» не станет чемпионом России по футболу в ближайшие годы.