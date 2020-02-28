Макеев считает, что «Спартак» не станет чемпионом России по футболу в ближайшие годы

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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за ереванский «Арарат», вспоминая чемпионский сезон-2016/2017, выразил мнение, что в ближайшие годы красно-белые не выиграют первенство России по футболу.
Макеев считает, что «Спартак» не станет чемпионом России по футболу в ближайшие годы
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Считаю ли себя чемпионом сезон? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё своё время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат», — цитирует Макеева «Чемпионат».

Он также отметил, что в тот сезон всё слишком идеально совпало для «Спартака», но неизвестно, как красно-белые закончили бы чемпионат в случае победы над кипрским АЕКом в Лиге Европы.

В текущем сезоне «Спартак» занимает 10-е место после 19 туров РПЛ, набрав 22 очка.

Ранее арбитр Алексей Мешков рассказал о разговоре с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом».

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