Арбитр Мешков рассказал о разговоре с Тедеско после матча «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный арбитр Виталий Мешков рассказал о разговоре с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско, который вошёл в судейскую комнату после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» (0:1).

«Не было оскорблений или чего-то такого. Когда тон разговора чуть повысился, я понял, что сейчас он повысится ещё и ни к чему конструктивному мы не придём, попросил людей покинуть судейскую. Они её покинули, и на этом всё», — цитирует Мешкова РИА Новости.

По его словам, ему было трудно понять, попал ли мяч в руку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому в эпизоде, из-за которого у красно-белых и возникли претензии. При этом он отметил, что после просмотра видеоповтора бригада была убеждена, что ничего не было, и игра продолжилась.

Ранее сообщалось, что система VAR будет работать на всех матчах весенней части РПЛ.