Тедеско: «Спартаку» нужно выиграть все оставшиеся матчи РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил о необходимости выигрывать каждый оставшийся матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Турнирная ситуация не поменялась по сравнению с той, которая была, когда я пришёл. Она непростая. Наша задача на весеннюю часть — выиграть все игры», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

По его словам, он понимает сложность поставленной задачи и считает, что вряд ли такого результата добьётся хотя бы одна команда.

В текущем сезоне «Спартак», набравший 22 очка, занимает десятое место после 19 туров РПЛ.

Соперником красно-белых в 20-м туре станет «Динамо», игра с которым состоится 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 16:30.

Ранее Тедеско рассказал о травмах Наиля Умярова и Андре Шюррле перед матчем с «Динамо».