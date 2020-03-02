Дебютный гол Кокорина, удаление Сёмина и победа «Спартака» над «Динамо»: чем запомнился 20-й тур РПЛ

Александр Кокорин провёл первый официальный матч за последние полтора года, отметившись забитым мячом, однако его «Сочи» уступил тульскому «Арсеналу». Возглавивший казанский «Рубин» Леонид Слуцкий дебютировал с нулевой ничьей против «Тамбова». Его коллега, главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удалён с бровки за две жёлтые карточки во встрече с «Зенитом». А «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби благодаря результативным действиям Зелимхана Бакаева. RT рассказывает о самых интересных событиях 20-го тура РПЛ.

Удаление при помощи VAR и спасение в концовке

В стартовом матче тура сошлись сражающиеся за выживание «Крылья Советов» и «Оренбург».

Игра получилась богатой на события. Уже в середине первого тайма судья Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей и удалил Срджана Мияйловича после просмотра повтора от системы VAR. Однако удар Джордже Деспотовича с одиннадцатиметровой отметки отразил его бывший одноклубник Евгений Фролов, выступавший за оренбуржцев в прошлом сезоне

А незадолго до перерыва о себе напомнил ещё один экс-игрок «Оренбурга» в составе самарцев: Денис Попович добил мяч в сетку с близкого расстояния. Однако удержать победный счёт хозяевам не удалось. В самом конце встречи португалец Рикарду Алвеш отправил снаряд по красивой траектории в угол ворот хозяев поля.

Осечка ЦСКА и красивый гол Фернандеса

Спустя сутки большой футбол пришёл в Москву. Сражающийся за медали ЦСКА допустил осечку в домашнем матчем с «Уралом». Хозяева владели мячом, однако оборонительные порядки соперника преодолевали с большим трудом. Да и опасные моменты у ворот Ярослава Годзюра возникали редко. Вспоминается разве что удар Алана Дзагоева в штангу.

Более того, за 20 минут до конца встречи «Урал» вышел вперёд. Эрик Бикфалви после выверенной навесной передачи Дениса Кулакова с лёту пробил в ближнюю девятку. Игорь Акинфеев спасти свою команду не сумел. Мало того, незадолго до финального свистка Андрей Егорычев был близок к тому, чтобы удвоить преимущество, но вместо паса партнёру на пустые ворота решил отличиться сам, но промахнулся.

В результате армейцев в компенсированное время спас Марио Фернандес. Обработав грудью передачу Кристияна Бистровича, защитник нанёс красивый сильный удар точно в ближнюю девятку, не дав мячу опуститься на газон.

Победа «Спартака» в дерби и гол Зобнина бывшей команде

А на другом столичном стадионе состоялось классическое дерби «Динамо» — «Спартак». Команды впервые сыграли друг с другом на обновлённой «ВТБ Арене». Хозяева намеревались прервать безвыигрышную домашнюю серию в матчах с красно-белыми. В последний раз бело-голубые одерживали победу над принципиальным оппонентом 13 апреля 2008 года ещё на старом стадионе в Петровском парке.

Однако сделать это им не удалось. Гости в целом смотрелись убедительнее и заслуженно набрали три очка. Главным героем в составе коллектива Доменико Тедеско стал Зелимхан Бакаев, который открыл счёт в середине первого тайма, а после перерыва выдал изящную голевую передачу на Романа Зобнина. Отметился результативным пасом и новичок спартаковцев Александр Соболев.

А вот дебютант «Динамо» Николай Комличенко упустил сразу два верных шанса отличиться. Выйдя на замену во втором тайме, форвард сначала попал в штангу, а затем в перекладину.

Судейский скандал в Петербурге и момент Миранчука

В тот же день состоялся ещё один важный матч. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Локомотив». Однако дерби получилось хоть и эмоциональным, но безголевым и с минимумом опасных моментов. Одним из них был выстрел Александр Ерохина в штангу в первом тайме. При этом железнодорожники могли вырвать победу уже в добавленное время, но Алексей Миранчук, выйдя один на один с Андреем Лунёвым, не сумел переиграть вратаря сине-бело-голубых.

На первый план по такой игре вышел судья Евгений Турбин, который принял несколько неоднозначных решений и вывел из себя главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Ещё к середине первого тайма наставник последовательно заработал две жёлтые карточки и был изгнан со скамейки. При этом 72-летний специалист после матча заверял, что с его стороны никаких оскорблений в адрес арбитра не было.

Не слишком доволен работой рефери остался и Сергей Семак, который заявил, что во встрече «было много спорных решений».

11-й гол Шомуродова и отменённое удаление

В параллельном матче ещё один претендент на медали «Ростов» встречался с «Ахматом». Подопечным Валерия Карпина удалось открыть счёт в самой концовке первого тайма. Эльдор Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся с начала октября, и забил свой 11-й мяч в текущем сезоне РПЛ.

Но сразу после перерыва грозненцы отыгрались. Одисе Роши заработал пенальти и сам же его реализовал. Хотя вратарь ростовчан Сергей Песьяков был очень близок к тому чтобы отразить удар. Также в этой встрече был задействован VAR, благодаря которому судья отменил красную карточку защитнику грозненцев Максиму Ненахову за фол последней надежды. После просмотра повтора арбитр увидел, что этому моменту предшествовал фол со стороны гостей.

Удачная замена Мусаева и перебитый пенальти Ари

В первый день весны «Краснодар» играл с «Уфой», зная результаты игр своих конкурентов, и просто не имел права не воспользоваться их осечками. Правда, для того чтобы распечатать ворота гостей подопечным Мурада Мусаева пришлось помучиться. В первом тайме хозяева сумели нанести лишь один удар по воротам соперника, да и тот неопасный.

Во втором тайме тренерский штаб южан изменил расстановку, выпустив на поле мощного Маркуса Берга, и этот ход сработал. На 67-й минуте швед грамотно сыграл на добивании после очередного сейва Александра Беленова.

Без спорного судейского решения не обошлась и эта игра. В концовке арбитр, посмотрев повтор, указал на «точку» в штрафной «Уфы», посчитав, что Боян Йокич сыграл рукой. Беленов первый удар Ари с одиннадцатиметровой отметки отразил, но помощник рефери попросил повторить попытку, поскольку вратарь заранее покинул линию ворот. Во второй раз форвард был точен и снял все вопросы относительно исхода встречи — «Краснодар» одержал важнейшую победу и ещё больше оторвался от преследователей.

Спасения Дюпина и незадачливый водитель

Нулевой ничьей закончился матч между «Тамбовом» и «Рубином» в Нижнем Новгороде. Леониду Слуцкому не удалось начать свою карьеру в Казани с победы, скорее его команда могла проиграть. Героем встречи можно назвать голкипера казанцев Юрия Дюпина, который парировал все удары соперников.

«Рубин» прибыл на стадион с почти часовым опозданием, поскольку водитель автобуса повёз команду на старый городской стадион, а не на новую арену «Нижний Новгород». Напомним, что «Тамбов» проводит свои домашние матчи в Нижнем Новгороде из-за отсутствия сертификации у собственного стадиона. Номинальные хозяева встречи извинились за произошедшее недоразумение.

Дубль Луценко и невероятная развязка

Завершался первый тур в Сочи, где в составе местной команды на поле стадиона «Фишт» вышел Александр Кокорин, не игравший на профессиональном уровне полтора года. Форвард сделал всё для того, чтобы его новая команда набрала очки в матче с тульским «Арсеналом», отличившись после перерыва.

Однако этот гол позволил лишь сравнять счёт, поскольку уже на третьей минуте Евгений Луценко ударом головой в падении вывел туляков вперёд.

В целом сочинцы были близки к тому, чтобы вырвать победу, тот же Кокорин упустил ещё пару моментов. Развязка наступила на 95-й минуте матча, когда Сослан Джанаев и Никита Калугин не разобрались, кому из них забирать мяч, а ворвавшийся в штрафную Луценко перехватил снаряд и отправил его в створ. Таким образом Евгений помог «Арсеналу» одержать третью победу подряд.