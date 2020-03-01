«Поддержки Сёмина не хватало»: что говорили после ничьей «Зенита» и «Локомотива» в РПЛ
- РИА Новости
Самым важным событием матча «Зенита» и «Локомотива» в 20-м туре РПЛ стало удаление Юрия Сёмина. Главный тренер гостей уже на 24-й минуте был вынужден покинуть бровку из-за двух предупреждений, выписанных Евгением Турбинным. Арбитр наказал специалиста за его эмоциональную реакцию на собственные решения. Сёмин заявил, что в его словах не было ничего такого, за что его можно было отправить в раздевалку.
«Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок (Вильмар Барриос. — RT) в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить жёлтую карточку. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было. Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешённой зоны. Я был недоволен тем, что Бенедикт Хёведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что моё отсутствие на бровке не повлияло на команду. Можно сказать, что могло повлиять», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».
Что касается игры, то наставник «Локомотива» остался доволен ничьёй, которую посчитал хорошим результатом.
«В Петербурге с «Зенитом» очень сложно играть. Этот матч — не исключение. Мы провели очень хороший матч в обороне, меньше, чем обычно создали действий в контратаках. Фактически — одно, когда Алексей Миранчук не забил. В обороне вся команда сыграла блестяще. Одно очко в Петербурге — всегда движение вперёд. Удовлетворен действиями игроков», — цитирует Сёмина официальный сайт «Зенита».
Тренер также рассказал, как руководил командой из раздевалки, что в конце матча случилось с Ведраном Чорлукой, похвалил защитника Станислава Магкеева и рассказал, каково это иметь в команде всего одного центрального форварда.
«Мы всё равно держали связь. Игра, на мой взгляд, шла нормально, особенных, чересчур больших проблем не было как обычно в Петербурге. Замена была одна, которую мы сделали сообща. У Чорлуки какой-то спазм передней мышцы. Думаю, всё нормально, ничего серьёзного нет. Я очень доволен игрой Магкеева. Он своим трудом забронировал место на этот период. Был очень уверен, больше занимался оборонительной работой. Этот парень в мае прошлого года был подписан с большими сложностями. Удовлетворён тем, что он остался в «Локомотиве». Остался один центрфорвард, будем искать варианты. Алексей Миранчук сегодня играл на этой позиции, у него был очень хороший момент. Может быть, будет играть Рифат Жемалетдинов, кто-то ещё из молодых. Других нет, самое главное, чтобы эти живы-здоровы остались. А ещё 10 игр», — подвёл итог Сёмин.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже остался недоволен судейством и заявил, что его клубу предстоит продолжать борьбу за чемпионство несмотря на 11-очковое лидерство в турнирной таблице РПЛ.
«Если говорить о судействе, получится отдельный длительный диалог, поэтому я не буду его касаться. Думаю, люди, которые следили, разберут судейство. Было много спорных решений, а какими они были, наверное, решать другим людям. Борьба за чемпионство есть. Мы прекрасно это знаем, и наше дело — играть и выигрывать. Очки будем считать, когда настанет подходящее время. Сегодня хотели выиграть, и мы сделали всё для победы, но этого оказалось недостаточно. Будем готовиться к следующим матчам», — сказал Семак.
При этом наставник петербуржцев посчитал нулевую ничью справедливым результатом, так как команда не смогла проявить себя в атаке.
«Тяжёлая была игра, первая официальная после большой паузы. Много борьбы и накала, голевых моментов не так много. В первом тайме действовали хуже, много ошибались в простых передачах, у гостей были возможности убегать в контратаки. Во втором тайме прибавили в этом компоненте, за исключением момента в концовке. Не знаю, было там или нет положение «вне игры». В обороне сыграли нормально, в атаке — к сожалению, небольшое количество моментов, которое не смогли воплотить хотя бы в один забитый мяч. В принципе, справедливый результат. Старались, хотели победить, но, к сожалению, не получилось», — резюмировал специалист.
Семак также рассказал, когда ждать возвращения Артёма Дзюбы и дал характеристику игре Малкома, впервые отыгравшего весь матч.
«По поводу Артёма — надеюсь, скоро начнет тренироваться вместе с командой и мы увидим его на поле. Малком практически полгода не играл. Сегодня двигался хорошо, естественно, будет прибавлять и создавать больше остроты. Не надо забывать, что мы играли против одной из лучших команд страны, встречались с достойным соперником. Не только ему, но и другим футболистам было не так легко проявить себя», — рассказал тренер.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал свою травму, из-за которой был заменён в конце матча, дал характеристику Малкому, против которого должен был играть, и назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство.
«У меня небольшие проблемы с коленом. Думаю, через неделю всё будет нормально. Сегодня не успел сыграть последние пять минут. Дерби — это не красивый футбол. Ничья была бы справедлива. Жаль, что не забили в концовке. Отставание от «Зенита», конечно, большое. Нам надо думать о предстоящих играх. На данный момент «Зенит» — фаворит. А мы попробуем биться до конца. Показалось ли, что Малком — это космос чемпионата России? Нет», — рассказал хорватский футболист.
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, почему матч с его бывшей командой закончился нулевой ничьей и сколько ему и партнёрам понадобится времени, чтобы прийти в нужную форму.
«Обе команды ждали, чтобы на поле произошло какое-то событие, после которого они бы начали играть по-настоящему. Но ничего не случилось, матч закончился. Перерыв был долгий, но ничего не поделаешь. Всегда требуется провести две-три игры, чтобы набрать форму. Товарищеские встречи — одно дело, официальные — другое. Переключаться тяжело, но все в одинаковом положении. Набрав форму, команды показывают футбол куда лучшего качества, нежели нам удалось сегодня. Это была игра на очки — конечно, этот факт повлиял на итоговый счёт», — рассказал защитник.
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что ему не хватало подсказок Сёмина, а матч не получился зрелищным из-за того, что это был первый тур после зимнего перерыва.
«Игра была нервной. В первом тайме обе команды были равны, во втором — «Зенит» играл лучше. Мы были близки к победе, у Миранчука был хороший шанс. Ничья — справедливый результат. Сегодня был первый матч после большого перерыва. Ещё не все находятся в лучших физических и технических кондициях. Не было открытого футбола, поэтому матч показался вам не интересным. Когда Сёмин на бровке, это чувствуется. Его поддержки и инструкций, конечно, не хватало», — заявил голкипер.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чего не хватило для победы, и пообещал болельщикам, что команда будет прогрессировать.
«Хороший матч. Думаю, мы контролировали ход игры на протяжении 90 минут, но нам не хватило последнего паса. Будь мы точнее, забили бы два-три мяча. После зимней паузы пришлось непросто. Конечно, чтобы чувствовать большую готовность, мы должны провести больше матчей, но и сегодня наша команда хорошо показала себя — мы здорово прессинговали, много атаковали. С каждым днём будем выглядеть ещё лучше», — сказал бразилец.
Алексей Миранчук рассказал, что свой нереализованный в концовке матча момент он отрабатывал на занятиях, и тогда ему удавалось отправить мяч в цель.
«На тренировках получалось реализовать такой момент, который был у меня в конце матча. Может, сказалась усталость или подвело исполнение. Начал думать, какой ногой лучше пробить, эти доли секунды и помешали мне. Наверное, можно подумать о том, что шансов догнать «Зенит» очень мало. Будем отталкиваться от своей игры и выжимать максимум. Надеюсь, что брат скоро вернётся на поле, как и Боря Ротенберг, и Фарфан. Эти игроки нам нужны, ждём их. Надеюсь, в следующем матче помогут», — рассказал полузащитник «Локомотива».
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