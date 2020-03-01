«Поддержки Сёмина не хватало»: что говорили после ничьей «Зенита» и «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что в матче 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» он не оскорблял судей. Наставник петербуржцев Сергей Семак заявил, что борьба за чемпионство продолжается, хотя его команда имеет большой отрыв от соперников. Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что ему не хватало подсказок Сёмина во время встречи, а капитан «Зенита» Бранислав Иванович пожаловался, что зимний перерыв в РПЛ был слишком долгим.

Самым важным событием матча «Зенита» и «Локомотива» в 20-м туре РПЛ стало удаление Юрия Сёмина. Главный тренер гостей уже на 24-й минуте был вынужден покинуть бровку из-за двух предупреждений, выписанных Евгением Турбинным. Арбитр наказал специалиста за его эмоциональную реакцию на собственные решения. Сёмин заявил, что в его словах не было ничего такого, за что его можно было отправить в раздевалку.

«Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок (Вильмар Барриос. — RT) в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить жёлтую карточку. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было. Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешённой зоны. Я был недоволен тем, что Бенедикт Хёведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что моё отсутствие на бровке не повлияло на команду. Можно сказать, что могло повлиять», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».

Что касается игры, то наставник «Локомотива» остался доволен ничьёй, которую посчитал хорошим результатом.

«В Петербурге с «Зенитом» очень сложно играть. Этот матч — не исключение. Мы провели очень хороший матч в обороне, меньше, чем обычно создали действий в контратаках. Фактически — одно, когда Алексей Миранчук не забил. В обороне вся команда сыграла блестяще. Одно очко в Петербурге — всегда движение вперёд. Удовлетворен действиями игроков», — цитирует Сёмина официальный сайт «Зенита».

Тренер также рассказал, как руководил командой из раздевалки, что в конце матча случилось с Ведраном Чорлукой, похвалил защитника Станислава Магкеева и рассказал, каково это иметь в команде всего одного центрального форварда.

«Мы всё равно держали связь. Игра, на мой взгляд, шла нормально, особенных, чересчур больших проблем не было как обычно в Петербурге. Замена была одна, которую мы сделали сообща. У Чорлуки какой-то спазм передней мышцы. Думаю, всё нормально, ничего серьёзного нет. Я очень доволен игрой Магкеева. Он своим трудом забронировал место на этот период. Был очень уверен, больше занимался оборонительной работой. Этот парень в мае прошлого года был подписан с большими сложностями. Удовлетворён тем, что он остался в «Локомотиве». Остался один центрфорвард, будем искать варианты. Алексей Миранчук сегодня играл на этой позиции, у него был очень хороший момент. Может быть, будет играть Рифат Жемалетдинов, кто-то ещё из молодых. Других нет, самое главное, чтобы эти живы-здоровы остались. А ещё 10 игр», — подвёл итог Сёмин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже остался недоволен судейством и заявил, что его клубу предстоит продолжать борьбу за чемпионство несмотря на 11-очковое лидерство в турнирной таблице РПЛ.

«Если говорить о судействе, получится отдельный длительный диалог, поэтому я не буду его касаться. Думаю, люди, которые следили, разберут судейство. Было много спорных решений, а какими они были, наверное, решать другим людям. Борьба за чемпионство есть. Мы прекрасно это знаем, и наше дело — играть и выигрывать. Очки будем считать, когда настанет подходящее время. Сегодня хотели выиграть, и мы сделали всё для победы, но этого оказалось недостаточно. Будем готовиться к следующим матчам», — сказал Семак.

При этом наставник петербуржцев посчитал нулевую ничью справедливым результатом, так как команда не смогла проявить себя в атаке.

«Тяжёлая была игра, первая официальная после большой паузы. Много борьбы и накала, голевых моментов не так много. В первом тайме действовали хуже, много ошибались в простых передачах, у гостей были возможности убегать в контратаки. Во втором тайме прибавили в этом компоненте, за исключением момента в концовке. Не знаю, было там или нет положение «вне игры». В обороне сыграли нормально, в атаке — к сожалению, небольшое количество моментов, которое не смогли воплотить хотя бы в один забитый мяч. В принципе, справедливый результат. Старались, хотели победить, но, к сожалению, не получилось», — резюмировал специалист.

Также по теме Конечная станция: могут ли 11 весенних матчей «Локомотива» стать последними в карьере Сёмина Летом 2020 года у Юрия Сёмина истекает контракт с «Локомотивом». Учитывая сложную кадровую ситуацию, наставнику будет крайне непросто...

Семак также рассказал, когда ждать возвращения Артёма Дзюбы и дал характеристику игре Малкома, впервые отыгравшего весь матч.

«По поводу Артёма — надеюсь, скоро начнет тренироваться вместе с командой и мы увидим его на поле. Малком практически полгода не играл. Сегодня двигался хорошо, естественно, будет прибавлять и создавать больше остроты. Не надо забывать, что мы играли против одной из лучших команд страны, встречались с достойным соперником. Не только ему, но и другим футболистам было не так легко проявить себя», — рассказал тренер.

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал свою травму, из-за которой был заменён в конце матча, дал характеристику Малкому, против которого должен был играть, и назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство.

«У меня небольшие проблемы с коленом. Думаю, через неделю всё будет нормально. Сегодня не успел сыграть последние пять минут. Дерби — это не красивый футбол. Ничья была бы справедлива. Жаль, что не забили в концовке. Отставание от «Зенита», конечно, большое. Нам надо думать о предстоящих играх. На данный момент «Зенит» — фаворит. А мы попробуем биться до конца. Показалось ли, что Малком — это космос чемпионата России? Нет», — рассказал хорватский футболист.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, почему матч с его бывшей командой закончился нулевой ничьей и сколько ему и партнёрам понадобится времени, чтобы прийти в нужную форму.

«Обе команды ждали, чтобы на поле произошло какое-то событие, после которого они бы начали играть по-настоящему. Но ничего не случилось, матч закончился. Перерыв был долгий, но ничего не поделаешь. Всегда требуется провести две-три игры, чтобы набрать форму. Товарищеские встречи — одно дело, официальные — другое. Переключаться тяжело, но все в одинаковом положении. Набрав форму, команды показывают футбол куда лучшего качества, нежели нам удалось сегодня. Это была игра на очки — конечно, этот факт повлиял на итоговый счёт», — рассказал защитник.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что ему не хватало подсказок Сёмина, а матч не получился зрелищным из-за того, что это был первый тур после зимнего перерыва.

«Игра была нервной. В первом тайме обе команды были равны, во втором — «Зенит» играл лучше. Мы были близки к победе, у Миранчука был хороший шанс. Ничья — справедливый результат. Сегодня был первый матч после большого перерыва. Ещё не все находятся в лучших физических и технических кондициях. Не было открытого футбола, поэтому матч показался вам не интересным. Когда Сёмин на бровке, это чувствуется. Его поддержки и инструкций, конечно, не хватало», — заявил голкипер.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чего не хватило для победы, и пообещал болельщикам, что команда будет прогрессировать.

«Хороший матч. Думаю, мы контролировали ход игры на протяжении 90 минут, но нам не хватило последнего паса. Будь мы точнее, забили бы два-три мяча. После зимней паузы пришлось непросто. Конечно, чтобы чувствовать большую готовность, мы должны провести больше матчей, но и сегодня наша команда хорошо показала себя — мы здорово прессинговали, много атаковали. С каждым днём будем выглядеть ещё лучше», — сказал бразилец.

Алексей Миранчук рассказал, что свой нереализованный в концовке матча момент он отрабатывал на занятиях, и тогда ему удавалось отправить мяч в цель.

«На тренировках получалось реализовать такой момент, который был у меня в конце матча. Может, сказалась усталость или подвело исполнение. Начал думать, какой ногой лучше пробить, эти доли секунды и помешали мне. Наверное, можно подумать о том, что шансов догнать «Зенит» очень мало. Будем отталкиваться от своей игры и выжимать максимум. Надеюсь, что брат скоро вернётся на поле, как и Боря Ротенберг, и Фарфан. Эти игроки нам нужны, ждём их. Надеюсь, в следующем матче помогут», — рассказал полузащитник «Локомотива».