Удаление Сёмина, травма Чорлуки и возвращение Малкома: «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ

«Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0, а футболисты гостей не нанесли ни одного удара по воротам Андрея Лунёва. Главным событием стало удаление главного тренера москвичей Юрия Сёмина, получившего две жёлтые карточки за разговоры с арбитром Евгением Турбиным. Также игра запомнилась возвращением на поле Малкома и травмой Ведрана Чорлуки.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл один из ключевых матчей не только 20-го тура, но и всего весеннего отрезка чемпионата России по футболу. «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом». Коллективы не смогли отметиться забитыми мячами, а главным событием встречи стало удаление наставника гостей Юрия Сёмина.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» представляла огромный интерес. Она должна была либо возродить интригу в борьбе за золотые медали, либо привести к её стремительному угасанию. Хозяева ушли на перерыв с более чем серьёзным отрывом от группы преследователей, ввиду чего победа над прямым конкурентом имела огромное значение как с турнирной, так и с психологической точки зрения. При удачном исходе подопечные Сергея Семака могли оторваться от вице-чемпиона на 13 очков и продлить свою беспроигрышную серию до девяти матчей подряд.

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При этом интриги этому противостоянию добавляла кадровая ситуация в обоих коллективах. Железнодорожники остались без усиления — и это с учётом того, что в «Сельту» отправился один из двух здоровых форвардов в лице Фёдора Смолова. Сине-бело-голубые подобных промахов не допустили и даже получили небольшое подкрепление в виде вернувшегося из аренды Эмилиано Ригони, но незадолго до важнейшей игры лишились сразу двух лидеров. Артём Дзюба получил травму, а Сердар Азмун остался в запасе из-за болезни, заставив болельщиков вновь заговорить о целесообразности трансфера Александра Кокорина.

Таким образом, в центре нападения «Локомотива» ожидаемо оказался Эдер, а наставнику «Зенита» пришлось пойти не эксперименты. Можно было ожидать, что Семак возложит функции столпа на высокого Александра Ерохина, но тот расположился ближе к центру поля, а на острие оказались крайние форварды — Себастьян Дриусси и восстановившийся после травмы Малком. В остальном, главные тренеры обошлись практически без сюрпризов. Неожиданными можно назвать разве что появление в воротах хозяев Андрея Лунёва, потерявшего место в составе по ходу первой половины сезона, а также выход на поле Станислава Магкеева. Повреждение Антона Миранчука заставило Юрия Сёмина внести небольшие изменения в расстановку, а номинально центральный защитник начал встречу на позиции опорника.

Уже по первым минутам стало ясно, что «Зенит» намерен действовать с позиции силы. Сине-бело-голубые взяли мяч под свой контроль и принялись осаждать ворота Маринато Гильерме. Но долгое время они не могли создать опасные моменты, а главными событиями оставались ожесточённые стыки между футболистами. В ходе двух из таких хозяева чуть было не лишились Дриусси и Дугласа Сантоса. Оба пострадали в ходе верховой борьбы, а бразильцу и вовсе разбили нос.

По-настоящему страсти начали разгораться в середине тайма. Бенедикт Хёведес получил жёлтую карточку за довольной жёсткий подкат, на что крайне эмоционально отреагировал Юрий Сёмин. Он в очень резкой форме высказал своё недовольство арбитру Евгению Турбину, за что сам был удостоен «горчичника». Наставник не унимался и чуть было не заработал удаление, но Гжегож Крыховяк вовремя успокоил специалиста. Однако немного позднее поляка уже не оказалось рядом. Главный тренер «Локомотива» вновь не сдержался и был изгнан со скамейки.

Но на этом яркие событие первого тайма практически закончились. Команды смотрелись очень робко и не нанесли ни одного удара по воротам друг друга, что явно указывало на недостаток исполнителей в атакующей линии. На поле абсолютно «растворились» дорогостоящий Малком и Дриусси, а Эдер хоть и боролся, но принести пользу своим партнёрам практически не сумел. Зато в центре внимания вновь оказался Турбин, наградивший Гильерме жёлтой карточкой за разговоры.

Судя по всему, в перерыве Семак провёл серьёзный разговор с подопечными. Те стали действовать значительно активнее и за первые пять минут дважды направили мяч в створ. Сначала дальним ударом отметился Малком, а затем из пределов штрафной пробил Алексей Сутормин. Под давлением занервничал и Гильерме, который принялся грубо ошибаться в передачах. Несколько раз это чуть было не привело к опаснейшим выпадам хозяев, но тем не хватило точности.

За 21 минуту до конца Семак решился на отчаянный шаг и выпустил на поле Сердара Азмуна. Но иранец явно пребывал в не самом лучшем физическом состоянии, вследствие чего не смог похвастаться своей привычной продуктивностью. Форвард всё же получил шанс забить восьмой мяч в сезоне, но не смог расправиться с Гильерме в ближнем бою.

Что касается железнодорожников, то в отсутствие Сёмина они казались потерянными и действовали слишком инертно. За весь второй тайм они так и не смогли наладить игру в нападении. Этому не помогло даже появление реактивного Рифата Жемалетдинова, который сменил подуставшего Эдера. Гости ни разу не потревожили Лунёва, а самым острым моментом стал штрафной удар за фол на Крыховяке. К мячу подошёл Миранчук, но не смог перекинуть стенку. А в концовке положение «Локомотива» стало ещё более удручающим. Основной центральный защитник Ведран Чорлука повредил колено и был заменён на Мурило.

«Зенит» и «Локомотив» так и не сумели распечатать ворота друг и друга и впервые за три с половиной года завершили очную дуэль со счётом 0:0. Учитывая турнирное положение, результат пошёл на пользу подопечным Сергея Семака, которые взяли важнейшее очко и не позволили конкуренту сократить отставание. Железнодорожники остались в группе преследования, но показали, что испытывают серьёзные проблемы в нападении.