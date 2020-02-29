Конечная станция: могут ли 11 весенних матчей «Локомотива» стать последними в карьере Сёмина

Летом 2020 года у Юрия Сёмина истекает контракт с «Локомотивом». Учитывая сложную кадровую ситуацию, наставнику будет крайне непросто улучшить турнирное положение и побороться за медали, а напряжённые отношения с руководством клуба уменьшают его шансы на продление соглашения. Может ли весенний отрезок чемпионата стать последним в карьере прославленного специалиста — в материале RT.

До окончания срока действия соглашения между Юрием Сёминым и московским «Локомотивом» осталось меньше полугода, но в столичном клубе не торопится предлагать ему новый контракт. В руководстве отрицают слухи о своей незаинтересованности в продолжении сотрудничества с наставником, но предлагают дождаться окончания сезона. При этом всё указывает на то, что оставшиеся 11 туров первенства могут стать для специалиста последними у руля железнодорожников.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» обошёлся без приобретений и, как следствие, не увеличил себе шансы на успешное прохождение весенней стадии первенства. Даже испытывающий серьёзные финансовые трудности ЦСКА пригласил форварда Илью Шкурина, а в более чем плотно укомплектованный «Зенит» вернулся из аренды Эмилиано Ригони. Тем временем один из самых богатых клубов РПЛ не купил ни одного футболиста, оставив без усиления даже многострадальную атакующую линию. И это с учётом ухода Фёдора Смолова и тяжёлой травмы Луки Джорджевича, превративших Эдера в единственную опцию в центре нападения.

Ещё осенью стало заметно, что «Локомотив» серьёзно страдает ввиду недостаточной глубины состава. Красно-зелёным явно не хватало скамейки, что особенно ясно проявлялось в те отрезки, когда им приходилось играть через два дня на третий. Казалось, сам этот факт говорил о необходимости расширения обоймы, а три поражения и две ничьих в шести последних турах должны были сделать это главной повесткой зимней трансферной кампании.

Но руководство железнодорожников не смогло договориться ни с одним из кандидатов на попадание в команду и в результате оставило Сёмина с ещё меньшим набором исполнителей и всё теми же амбициозными задачами. Как заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, у коллектива «есть все возможности бороться за самое высокое место». И это при том, что отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.

В свете этого можно предположить, что руководство железнодорожников ставит перед Сёминым заведомо невыполнимую задачу с целью не продлить с ним контракт. В настоящий момент нет никаких предпосылок к тому, что красно-зелёным удастся пройти весенний отрезок без очковых потерь, а сине-бело-голубые внезапно растеряют всё своё преимущество. Для «Зенита» даже потеря Артёма Дзюбы вряд ли может считаться критической. Команда располагает огромными резервами, достаточными для того, чтобы не заметить потери бойца. Кроме того, от травмы восстановился экс-форвард «Барселоны» Малком, с которым Сергей Семак может постараться немного перестроить игру коллектива и минимизировать негативные факторы ввиду отсутствия лучшего бомбардира РПЛ.

При этом не исключено, что руководство «Локомотива» всё же может предложить Сёмину новый контракт даже в том случае, если команда финиширует за пределами призовой тройки в национальном чемпионате. Однако одним из условий станут некоторые ограничения на формат общения специалиста с прессой. По словам людей близких к клубу, первым лицам железнодорожников не очень нравится, что Юрий Павлович регулярно выражает своё личное мнение, зачастую диаметрально противоположение политике клуба. Подтвердил это в своём интервью и известный телеведущий Илья Казаков.

Стоит отметить, что он и правда никогда стеснялся озвучивать свою позицию по любому вопросу, чем зачастую лишь накалял атмосферу вокруг команды. Достаточно вспомнить историю с Мурило, которого Сёмин не взял на сбор. И всё это лишь потому, что данного футболиста купили без его ведома. Уже тогда можно было отметить некие шероховатости в отношениях между главным тренером и боссами клуба, но со временем ситуация вряд ли улучшилась.

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Неудивительно, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе может испытывать недовольство в связи с критикой, которую адресует в его адрес наставник. В связи с этим включение пункта об ограничении возможностей Сёмина в информационном поле (или его определённой лояльности) кажется довольно резонным. Но согласится ли на это сам специалист, который за последние 20 лет стал олицетворением успеха красно-зелёных, — большой вопрос. Особенно с учётом того, что он и ранее позволял себе выражать недовольство действиями начальства, что не единожды приводило к конфликтам. В качестве примера можно привести его период совместной работы с предыдущем управленцем клуба Ильёй Геркусом.

Таким образом, нынешний сезон вполне может стать последним для Сёмина у руля клуба, которому он в общей сложности посвятил около 25 лет. Юрий Павлович успел побывать в нём в роли игрока, тренера и даже президента. Быть может именно этот факт вкупе с огромными достижениями и не даёт ему свыкнуться с ролью наёмного рабочего и заставляет смотреть на «Локомотив» как на команду, за которую он несёт ответственность в первую очередь.

Безусловно, не стоит ставить крест на Сёмине и утверждать, что его дни в «Локомотиве» сочтены. Железнодорожники всё ещё обладает высококлассным подбором футболистов, уступающих по уровню разве что «Зениту». Да и то по той причине, что петербуржцы располагают значительно большим числом исполнителей, что на дистанции является важнейшим фактором. Но Юрий Павлович уже не раз доказывал, что способен выжимать максимум из своих подопечных, поэтому вряд ли кто-то удивится, если именно его коллектив возглавит погоню за действующим чемпионом.

Разумеется, летом наставник вполне может возглавить другой клуб РПЛ или отправиться работать заграницу, если не преуспеет и не получит достойного предложения от железнодорожников. Однако вряд ли Сёмин, которому в мае исполнится 73 года, захочет в очередной раз начинать всё с нуля и испытывать повышенное давление вдали от ставших для него домом Черкизово и Баковки. К тому же, необходимость доказывать недоброжелателям, что его методы ещё действенны, у специалиста отпала ещё пару лет назад. Именно в тот момент, когда он привёл «Локомотив» к чемпионству.

Поэтому, постарайтесь не пропускать последние матчи железнодорожников в нынешнем сезоне, они с большой долей вероятности станут последними в тренерской карьере легендарного Палыча