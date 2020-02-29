«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 0:0.

На 25-й минуте главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин получил красную карточку. Он эмоционально отреагировал на фол полузащитника «Зенита» Лукаса Барриоса на хавбеке «Локомотива» Гжегоже Крыховяке, за что получил вторую жёлтую карточку по ходу встречи и был удалён с поля.

Первое предупреждение тренер «Локомотива» получил уже на 14-й минуте за свою эмоциональную реакцию на жёлтую карточку Бенедикту Хёведесу.

«Зенит», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с 35 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

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