Борьба двух чемпионов: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ

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Владимир Зайвый
Санкт-петербургский «Зенит» принимает на своём поле московский «Локомотив» в 20-м туре Российской премьер-лиги. На поле «Газпром-Арены» сойдутся действующий и предыдущий чемпионы России по футболу. Подопечные Сергея Семака в случае победы укрепят лидерство в турнирной таблице, а команда Юрия Сёмина может подняться на второе место. RT ведёт трансляцию матча.
Борьба двух чемпионов: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев
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  • 29 февраля 2020

    Баринов слишком сильной передачей остановил контратаку «Локомотива». (30')

  • Чорлука не позволил Дриусси принять мяч на правом фланге. (29')

  • Несколько тысяч болельщиков «Локомотива» поддерживают Сёмина, который пытается следить за игрой из туннеля, ведущего в раздевалки. (28')

  • «Зенит» владеет мячом ощутимо чаще, но к 27-й минуте ни у одной из команд не было настоящего опасного момента. (27')

  • Сёмин всё-таки получил вторую жёлтую карточку и покинул свою позицию. Очень рано «Локомотив» остался без наставника. (25')

  • Дриусси и Дуглас Сантос отыграли в стенку, но не так уж просто оказалось пройти оборону «Локомотива». (24')

  • Гилерме забирает дальний мяч, посланный Дриусси. «Зенит» ждёт, когда получится более осмысленно атаковать. (23')

  • Миранчук пробил с ещё одного штрафного, на этот раз мяч застрял в стенке. Но «Локомотив» добивается определённого психологического преимущества, уже несколько минут он держится на чужой половине поля. (21')

  • Лунёв выбил мяч кулаками после навеса Мариу, а затем Хёведес попытался пробить через себя. (19')

  • «Локомотив» разыгрывает штрафной после фола своего бывшего игрока Оздоева. (19')

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