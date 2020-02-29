Борьба двух чемпионов: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» принимает на своём поле московский «Локомотив» в 20-м туре Российской премьер-лиги. На поле «Газпром-Арены» сойдутся действующий и предыдущий чемпионы России по футболу. Подопечные Сергея Семака в случае победы укрепят лидерство в турнирной таблице, а команда Юрия Сёмина может подняться на второе место. RT ведёт трансляцию матча.

РИА Новости

© Алексей Даничев