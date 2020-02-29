Борьба двух чемпионов: «Зенит» встречается с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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29 февраля 2020
Баринов слишком сильной передачей остановил контратаку «Локомотива». (30')
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Чорлука не позволил Дриусси принять мяч на правом фланге. (29')
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Несколько тысяч болельщиков «Локомотива» поддерживают Сёмина, который пытается следить за игрой из туннеля, ведущего в раздевалки. (28')
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«Зенит» владеет мячом ощутимо чаще, но к 27-й минуте ни у одной из команд не было настоящего опасного момента. (27')
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Сёмин всё-таки получил вторую жёлтую карточку и покинул свою позицию. Очень рано «Локомотив» остался без наставника. (25')
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Дриусси и Дуглас Сантос отыграли в стенку, но не так уж просто оказалось пройти оборону «Локомотива». (24')
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Гилерме забирает дальний мяч, посланный Дриусси. «Зенит» ждёт, когда получится более осмысленно атаковать. (23')
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Миранчук пробил с ещё одного штрафного, на этот раз мяч застрял в стенке. Но «Локомотив» добивается определённого психологического преимущества, уже несколько минут он держится на чужой половине поля. (21')
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Лунёв выбил мяч кулаками после навеса Мариу, а затем Хёведес попытался пробить через себя. (19')
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«Локомотив» разыгрывает штрафной после фола своего бывшего игрока Оздоева. (19')
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