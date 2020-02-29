Сёмин прокомментировал своё удаление в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал своё удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Я судье сказал, что этот игрок третий раз совершает нарушение. И за третий раз он, наверное, жёлтую карточку должен был получить. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было. А перед этим тоже карточка — спор и выход из технической зоны. Я был недоволен тем, что чисто отобранный мяч Хёведеса наказывается жёлтой карточкой», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Он отметил, что не может однозначно сказать, повлияло ли его отсутствие на скамейке запасных на игру команды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ.