«Болельщики обеих команд получили громадное удовольствие»: что говорили после победы «Спартака» над ЦСКА в Кубке России

После победы над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил мнение, что удовольствие от дерби получили фанаты обеих команд. В свою очередь, наставник армейцев Виктор Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку визави, и похвалил судей за работу. А автор победного мяча Джорджан Ларссон назвал его самым важным на данном этапе своей карьеры.

«Что произошло на тренерской скамейке, там и останется»

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА не оставил равнодушным никого. Команды доигрались до дополнительного времени, забили пять мячей на двоих, а Эсекьель Понсе получил красную карточку. После ставшего победным гола красно-белых на поле едва не началась массовая драка. Полыхали эмоции и на бровке. Наставник хозяев Доменико Тедеско после финального свистка попытался пожать руку своему визави Виктору Гончаренко, но тот уклонился от рукопожатия и даже довольно грубо оттеснил немца в сторону. В ходе пресс-конференции главный тренер армейцев объяснил свои действия.

«Что произошло на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё, чтобы тренеры не находились на бровке, а сидели на трибуне. Штрафуют за каждое слово и действие. Футбол — эмоциональный вид спорта, в том числе для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось на выходных сидеть в VIP-ложе: тепло, не дует, никто не отвлекает. Но будет неправильно, если мы всегда будем там сидеть», — отметил Гончаренко.

Гончаренко на эмоциях посылает Тедеско. Наверное, Тедеско тоже Карпова толкнул pic.twitter.com/Su2XHDfIbR — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) March 4, 2020

Несмотря на итоговое поражение, специалист похвалил футболистов за проявленный характер. По его словам, после двух пропущенных в дебюте матча голов они «правильно отреагировали на произошедшее» и сумели вернуться в игру. Остался доволен тренер и работой судейской бригады Сергея Иванова.

«На мой взгляд, в эпизоде со второй жёлтой карточкой Понсе была такая же отмашка, как за несколько минут до того, когда сам Вадим Карпов от него отмахнулся. По мне, судейство сегодня было отличное! Арбитр не мешал играть, это главное. Потому что часто судьи не дают вести единоборства и играть в футбол», — добавил Гончаренко.

При этом удаление аргентинца, по мнению специалиста, парадоксальным образом лишь сыграло на руку «Спартаку».

«Так часто бывает: удаление сплачивает команду. Если бы Понсе остался на поле, возможно, матч сложился бы иначе. А так пропало пространство между линиями, «Спартак» стал обороняться глубже. Плюс мы планировали выпустить Арнора Сигурдссона, чтобы прибавить скорости в атаке», — рассказал наставник ЦСКА.

Наконец, он объяснил, почему произвёл четыре замены в стартовом составе команды по сравнению с матчем 20-го тура РПЛ с «Уралом».

«Когда мы запустили процесс смены поколений, поначалу длины скамейки не хватало. Сейчас она достаточно длинная, и мы можем ротировать состав. Сегодня очень хорошо и структурно действовали, может, немного нарушили баланс заменами. Если оценивать показанный ЦСКА футбол, мы по-прежнему часто отдаём инициативу сопернику вместо того, чтобы забрать её. Сегодня были отрезки, когда могли действовать активнее», — подытожил тренер.

«Понимаю эмоции Гончаренко после такого матча»

Тедеско в первую очередь также спросили об эпизоде с Гончаренко. Немец, как и его визави, списал произошедшее на эмоции: «Никаких проблем. Я понимаю его эмоции после такого матча. Всё случается».

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Куда подробнее тренер «Спартака» говорил об игре своих подопечных, которые сумели пробиться в полуфинал Кубка России, хотя и позволили сопернику отыграться со счёта 0:2.

«Это был очень тяжёлый поединок с сильным соперником, вместивший в себя всё что только можно. Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие. Мы могли забить больше, создали множество возможностей при счёте 2:0. Вместо этого сделали несколько подарков сопернику, на ровном месте пропустили второй гол. Выбили мяч в центр вместо того, чтобы вынести его на фланг. Соперник оказался первым на подборе и сравнял счёт. Что касается самоотдачи, команда прекрасно себя проявила и в основное время, и в дополнительное. Исход матча не был известен до последнего. Могли выиграть, могли проиграть. Счастлив, что в итоге победили и вышли в полуфинал», — подвёл итоги встречи Тедеско.

Также специалист объяснил, почему в первом тайме красно-белые действовали преимущественно на контратаках. По его словам, это было обусловлено слабой игрой соперника в обороне при быстрых выпадах. Первые минуты встречи только подтвердили правильность выбранной тактики.

«ЦСКА старался запирать нас на правом фланге. Николай Рассказов с Ильёй Кутеповым, наверное, чаще всех встречались с мячом среди всех футболистов. Соперники действовали по одинаковой схеме — 3-5-2. При такой расстановке сложно найти пространство. Команды нейтрализовали друг друга. Поэтому было так много длинных передач. ЦСКА ведь тоже забил второй мяч после заброса и отскока», — объяснил немец тактические нюансы.

Воздержался Тедеско и от критики судей, тем более его команда в итоге одержала победу. Вместе с тем он заявил, что не может с уверенностью сказать, что произошло в эпизоде с удалением Понсе.

«Единственное, что я сделал, — попросил рефери посмотреть повтор эпизода. Он сказал, что уже сделал это и пенальти не было. Оставалось лишь принять данный ответ. Что касается Понсе — тяжело терять такого игрока. Более того, мы уже готовили ему замену, на поле должен был выйти Резиуан Мирзов. Возможно, там и была жёлтая карточка, не знаю. Но для нас это было очень тяжело», — признался тренер.

Рассказал наставник красно-белых и о состоянии Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга и был заменён в перерыве.

«Надеемся, Зелимхан сможет сыграть с «Краснодаром». Сегодня он пройдёт обследование. Само собой, игра без такого креативного и быстрого футболиста становится другой. Но и Гус Тиль отлично проявил себя и был активен в прессинге, особенно в дополнительное время. Он даже имел отличный момент, чтобы забить четвёртый мяч. У нас хорошая скамейка, есть кому заменить Бакаева. Аяз Гулиев тоже может сыграть в центре, мы доверяем всем», — отметил Тедеско.

Напоследок он ещё раз поблагодарил подопечных за игру, найдя добрые слова в адрес лидеров команды.

«Хочу сказать отдельное спасибо Роме Зобнину, который играл с простудой, Тилю, прекрасно вышедшему на замену, Алексу Кралу. Да всем! Они сохраняли компактность до последнего, прессинговали. Эта победа — не моя заслуга, а заслуга ребят», — подчеркнул тренер.

Высказался об итогах встречи и генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, который тоже пребывал в прекрасном настроении после тяжёлой победы. При этом функционер заявил, что клуб собирается оспаривать красную карточку Понсе.

«Игра получилась очень эмоциональной и понравилась. Мы выиграли второе дерби подряд. Сегодня отдыхаем, наслаждаемся успехом. А завтра соберёмся, оценим ситуацию и будем готовиться к «Краснодару». Видел, что Гончаренко не пожал руку Тедеско, но это эмоции, всё бывает», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

«Не будем говорить громких слов о возрождении «Спартака»

Главным же героем встречи в итоге стал Джордан Ларссон. Швед вышел на замену по ходу второго тайма и отметился победным мячом уже в дополнительное время. После матча форвард назвал этот гол «самым важным на данном этапе карьеры». Нападающий признался, что уже обсудил игру с мамой и сестрой, а в ближайшем будущем собирается пообщаться и со своим знаменитым отцом Хенриком Ларссоном.

«Замечательный матч. Мы быстро забили два мяча, но соперник отыгрался. Потом Понсе получил красную карточку, однако «Спартаку» удалось вернуться в игру. Очень счастлив, что забил. Хочется поблагодарить каждого за поддержку. Никогда не чувствовал ничего подобного, тяжело объяснить свои эмоции сейчас. Александр Максименко сделал результативную передачу. Думаю, надо устроить соревнование между ним и Эдерсоном — кто выбьет мяч дальше», — подвёл итоги матча футболист.

Высказался Ларссон и об удалении Понсе. По его мнению, красной карточки в этом эпизоде партнёр не заслуживал.

«Конечно, это раздражает. Но мы оставались сосредоточенными на игре. Я очень рад, что мы думали только о футболе. Не видел эпизод с игрой рукой у Игоря Дивеева. Ребята сказали, что нужно было указывать на точку», — отметил игрок.

В свою очередь, капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал хорошей кубковую игру и отдал дань уважения ЦСКА. Защитник также в шутку извинился перед болельщиками за то, что им пришлось провести на стадионе больше времени, чем планировалось.

«У меня тоже были дела, но, как видите, задержался. Главное, что выиграли. Всех — с победой. Не скажу, что во втором тайме у ЦСКА были какие-то моменты, у нас просто не получалось забить. Судейство я не обсуждаю, но удаление не по делу. Главное — победа, мы собрались в круг, Тедеско сказал пару слов. Ничего сверхъестественного никто не говорил. Понятное дело, что матч нужно было доводить до конца даже в меньшинстве и забивать», — рассказал капитан.

Помимо этого, он высказался о двух подряд победах команды, объяснил, почему произошла стычка между футболистами в перерыве, и рассказал о состоянии Бакаева.

«Не будем говорить громких слов о возрождении «Спартака». Конечно, приятно обыгрывать «Динамо», а потом и ЦСКА. Но никакой эйфории нет, впереди сложный матч. После перерыва у всех эмоции били ключом, это часть футбола. Не нужно обращать на подобное излишнего внимания. Произошёл конфликт, но он исчерпан. Ребята пожали друг другу руки. Игра с «Зенитом» ещё не скоро. Пока готовимся к «Краснодару». Бакаев был у врачей, сейчас проходит какие-то обследования, чуть позже напишу ему», — добавил Джикия.

Пообщался с журналистами и ещё один футболист «Спартака», успешно вышедший на замену, — Гус Тиль. Он признался, что входить в такую игру было непросто.

«Зелимхан получил сотрясение, а я вышел на поле и отдал всего себя. Я счастлив. Игра получилась очень равной. Мы имели моменты, ЦСКА тоже. В первые минуты «Спартак» был хорош, потом соперник забил. Второй тайм начали так, будто на табло снова горели нули. В этом и заключается красота футбола: ты можешь забить дважды, но никто не гарантирует тебе победы. Я был счастлив после финального свистка, так много людей пришли за нас поболеть», — признался футболист.

По ходу матча нидерландский полузащитник не только проделал огромный объём работы, но и в концовке встречи мог забить, однако ЦСКА невероятным образом спас Игорь Акинфеев.

«Сейв Акинфеева был идеален, но, если бы я покатил мяч низом, это был бы гол», — заметил Тиль.

«Ребров с Ещенко начали притеснять Карпова, мы вмешались»

В составе ЦСКА же в микст-зоне остановился лишь Марио Фернандес. Остальные армейцы, расстроенные поражением, молча покинули стадион. А игрок сборной России, ставший одним из главных участников стычки между футболистами в перерыве, рассказал, что послужило причиной потасовки.

«Артём Ребров и Андрей Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я не позволил оказать на него давление. Вратарь соперника оттолкнул Вадима, а я, в свою очередь, толкнул его. Недопустимо вести себя так вне зависимости от возраста, нужно уважать соперника и вести себя достойно», — объяснил защитник.

При этом Фернандес, как и Гончаренко, посетовал на то, что после удаления Понсе «Спартак» лишь ещё больше закрылся.

«Нам даже в большинстве было сложно проникать в чужую штрафную. Потом «Спартак» один раз успешно вынес мяч от своих ворот, и Ларссон забил. После этого хозяева закрылись окончательно. Мы представляем цвета великого клуба. Можем проигрывать или выигрывать, но всегда обязаны выкладываться до последней капли крови. Сегодня команда сыграла хорошо. «Спартак» забил два быстрых мяча, но мы сумели сравнять счёт. Мы смотрелись куда лучше, чем в матче с «Уралом». Да и «Спартак» играл сам и позволял это делать нам», — подытожил футболист ЦСКА.