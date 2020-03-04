Битва за еврокубки, неожиданный фаворит и удивительная статистика: чем интересно дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Поражение в четвертьфинале Кубка России по футболу от ЦСКА фактически перечеркнёт шансы «Спартака» на участие в еврокубках ближайшей осенью. По мнению экспертов, именно более высокий уровень мотивации вкупе с домашней ареной делают красно-белых фаворитом предстоящего противостояния. Однако на стороне армейцев история — из четырёх встреч на вылет они брали верх в трёх, а единственный раз уступили по пенальти. В каком состоянии подходят коллективы Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко к дерби — в материале RT.

«Спартак» в роли фаворита и кубковый характер ЦСКА

Значимость грядущего дерби для «Спартака» сложно переоценить. Ведь речь идёт не только о сражении за очередной трофей, но и о возможности пробиться в еврокубки. Провальное выступление осенью в национальном чемпионате привело к тому, что команда практически потеряла шансы на попадание в первую пятёрку по итогам сезона. В настоящий момент отставание красно-белых от зоны еврокубков составляет десять очков, и ликвидировать его за оставшуюся треть чемпионата будет невероятно сложно.

В Кубке же подопечным Тедеско осталось выиграть всего три матча. Армейцы выйдут на поле чуть менее мотивированными, поскольку уже практически гарантировали себе участие как минимум в Лиге Европы. Но это не означает, что красно-синие не приложат максимум усилий для того, чтобы одержать победу и огорчить принципиального соперника.

«Спартак» же в случае неудачи рискует впервые за четыре года не попасть в еврокубки. Эта осечка способна больно ударить по клубу, ведь и в нынешнем сезоне красно-белые довольствовались участием в раунде плей-офф Лиги Европы и не сумели пробиться в групповой этап.

Да и поднять цену на своих молодых лидеров, выступая лишь на внутренней арене, клубу будет сложно. А это значит, что у «Спартака» в обозримой перспективе снизятся шансы на проведение выгодных трансферов и пополнение своей казны.

Встреча принципиальна ещё и потому, что подавляющее большинство предыдущих баталий на вылет с непримиримым соперником завершалось для красно-белых на минорной ноте. В российский период команды четыре раза встречались в Кубке страны, и в трёх случаях победа оставалась именно за армейцами. Красно-белым удалось выиграть лишь в финале Кубка России-1994, да и то в серии пенальти.

Последний же матч между командами в рамках данного турнира состоялся в мае 2011-го. Тогда пути столичных коллективов пересеклись в полуфинале. И соперники выдали одно из лучших дерби за всю историю. Основное время завершилось вничью — 3:3, а в серии пенальти сильнее оказался ЦСКА. В составе «Спартака» из участников той игры не осталось никого, а за красно-синих до сих пор выступают трое: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев.

Тем не менее на этот раз фаворитом считается всё-таки «Спартак». Букмекеры и специалисты склоняются к тому, что матч выйдет результативным, но победу в нём с разницей в один мяч одержат красно-белые. При этом многие не исключают, что хозяевам понадобится для этого дополнительное время или пенальти. Во многом это связано с тем, что подопечные Тедеско возобновили сезон уверенной победой над «Динамо» — 2:0, тогда как коллектив Виктора Гончаренко едва не уступил «Уралу» — 1:1.

Нелёгкий выбор позиции для Зобнина и варианты в атаке

Несмотря на победу над бело-голубыми, по составу «Спартака» на очередное дерби всё же возникает ряд вопросов. Главный из них касается позиции правого защитника. В прошлом году Тедеско неожиданно решил использовать на этом месте не Николая Рассказова с Андреем Ещенко, а универсального Романа Зобнина. Дошло до того, что у главного тренера сборной Станислава Черчесова начали регулярно спрашивать, видит ли он футболиста на данной позиции и в национальной команде.

Но уже на Кубке Париматч Премьер в Катаре немец отказался от экспериментов и вернул на фланг обороны Рассказова. Он же провёл почти весь матч с «Динамо», лишь в концовке уступив место на поле опытному Ещенко. Пусть действовал Николай неидеально, но в целом со своей работой справился и заслужил слова похвалы от Тедеско.

Зобнин с бело-голубыми провёл один из лучших матчей за последнее время и даже забил мяч, что с ним случается нечасто. А потому Тедеско вряд ли решится вновь экспериментировать и дёргать одного из лидеров, тем более в отсутствие травмированного Наиля Умярова. Гус Тиль же на позиции «восьмёрки» не способен справиться с таким объёмом работы, который проделывает Зобнин.

А вот в атаке красно-белые вполне могут преподнести сопернику сюрприз. В прошлом году «Спартак» при новом тренере играл в основном с одним ярко выраженным форвардом, тогда как второй нападающий, например, Андре Шюррле занимал позицию на фланге.

Однако в игре с «Динамо» Тедеско выпустил на поле сразу двух игроков атаки — Александра Соболева и Эсекьеля Понсе. И оба провели достаточно качественную встречу, хотя и не смогли забить. Примечательно, что за мяч удавалось успешно цепляться не только мощному россиянину, но и куда более лёгкому аргентинцу.

Хотя Соболев с Понсе играли вместе первый раз в жизни, их дуэт смотрелся достаточно перспективно. При этом очевидно, что футболистам ещё не хватает взаимопонимания, которое обязательно придёт со временем.

Но можно ожидать, что в дерби Тедеско сделает ставку на другую пару нападающих. Например, он может выпустить в пару к Соболеву быстрого Джордана Ларссона, способного рывками терзать не всегда надёжную оборону ЦСКА. Вполне вероятно и то, что красно-белые обойдутся одним нападающим, а на левом фланге выйдет техничный Резиуан Мирзов. Полузащитник, дважды огорчивший «Ростов» на Кубке Париматч Премьер, с удовольствием будет пользоваться свободными зонами, возникающими вследствие подключений Марио Фернандеса к атакам.

Решение проблем ЦСКА в обороне и длинные скамейки

Предстоит поломать голову над составом и Гончаренко. В первую очередь речь идёт о центре защиты. Заканчивала год команда с трио Хёрдур Магнуссон — Игорь Дивеев — Вадим Карпов. Но они действовали далеко небезгрешно и регулярно допускали ошибки.

Матч с «Уралом» из-за дисквалификации пропустил Дивеев, и тренерский штаб вернул в состав восстановившегося от травмы Виктора Васина. В результате без результативной помарки вновь не обошлось. В эпизоде с голом за Эриком Бикфалви не уследил Карпов.

Большой вопрос — сыграет ли он теперь в дерби, тем более 17-летний защитник ранее никогда «Спартаку» на взрослом уровне не противостоял. Осенью он играл во многом на безальтернативной основе, но теперь в строй вернулись Васин с Набабкиным. Да и Дивеев в среду получит возможность выйти на поле. В таком случае Гончаренко может предпочесть юному футболисту более опытных исполнителей. Но в этом решении будет крыться свой риск, ведь противостоять быстрым и техничным Бакаеву, Соболеву и Понсе станет сложнее.

Да и опорную зону армейцам в дерби просто необходимо укрепить, чтобы не дать слишком много пространства сопернику. Поэтому не исключено, что место Ильзата Ахметова в центре поля займёт более ориентированный на оборону Кристиян Бистрович.

При этом бросается в глаза, что на этот раз команды могут похвастать достаточно длинными скамейками. Кадровые проблемы удалось решить даже ЦСКА, который осенью обходился практически без ротации. Теперь же Гончаренко может спокойно позволить себе оставить на скамейке запасных Бистровича, Кучаева, Набабкина, Бийола. Да и нельзя забывать о белорусском новичке команды Шкурине, который в среду может дебютировать в дерби, как и Карпов.

В свою очередь «Спартак» может рассчитывать на Тиля, Ларссона, Мельгарехо, Гулиева и Мирзова. Все эти люди оказались в запасе на дерби с «Динамо», а соответственно полны сил перед отчётной встречей.