«Меня впервые похвалили в России»: что говорили после победы «Спартака» над «Динамо» в РПЛ

Футболисты «Спартака» провели качественный матч с «Динамо» и заслуженно одержали победу. Об этом заявил главный тренер команды Доменико Тедеско. При этом он подчеркнул, что его подопечные не должны были позволять Николаю Комличенко создавать столь опасные моменты. В свою очередь, Георгий Джикия похвалил за игру Романа Зобнина, а полузащитник бело-голубых Роман Нойштедтер пожаловался, что мяч упорно не шёл в ворота соперника.

«Игра получилась качественной, а виктория — заслуженной»

Возобновление сезона получилось для «Спартака» крайне удачным. Красно-белые не только обыграли на выезде принципиального соперника — «Динамо», — но и обошли его в турнирной таблице. Неудивительно, что наставник гостей Доменико Тедеско после встречи пребывал в прекрасном настроении. Он традиционно поздоровался с журналистами по-русски, а в конце пресс-конференции пожелал им хорошего вечера.

«Рады победе. Игра получилась качественной, а виктория — заслуженной. Хорошая физическая готовность? Спасибо. Кажется, меня впервые похвалили в России. Но Николай Комличенко дважды нас простил. Подобные ситуации недопустимы. Будем работать, чтобы такого впредь не повторялось. Если бы он забил, ситуация сразу же усложнилась бы», — заявил тренер.

Выделять кого-то из подопечных персонально Тедеско не захотел, однако похвалил забившего второй мяч Романа Зобнина.

«Соглашусь, он провёл прекрасный матч, хорошо смотрелся. Считаю, он и на фланге обороны прекрасно себя показывал. Но на сборах у нас было время, чтобы подтянуть игроков на эту позицию. Сегодня там сыграл Николай Рассказов, а Зобнин вернулся в центр. Но при необходимости он и на фланге себя покажет. Это очень гибкий игрок», — добавил специалист.

Остался доволен он и работой Рассказова, который попал в стартовый состав команды впервые с октября.

«Рассказов смотрелся очень хорошо. Он прессинговал, работал до конца. Сил ему хватало. Не уверен, что «Динамо» больше атаковало именно через его фланг. И не только Рассказов должен отрабатывать в обороне, очень важно, чтобы ему помогали полузащитники. Если крайний защитник не успевает вернуться, его может также подстраховать центральный, в частности Илья Кутепов. О чём разговаривал с Рассказовым по ходу матча? Мне понравились его бутсы. Он в перерыве надел новые, и я сказал: «Классные бутсы, Коля. Я тоже хочу такие», — объяснил немец.

Пару добрых слов Тедеско нашёл и для дебютанта Александра Соболева. Новичок «Спартака» был достаточно активен в первом тайме и даже отдал результативную передачу, но после перерыва несколько ушёл в тень.

«Это отличный футболист и профессионал. Он молодой и постоянно учится. Приятно смотреть, с каким вниманием — чуть ли не с открытым ртом — он принимает информацию, слушает теоретические занятия. Сегодня он провёл хороший матч, имел два момента, но, к сожалению, не сумел их реализовать. Будем надеяться, Саша оставил голы на потом», — заявил рулевой красно-белых.

Наконец, высказался он о действиях Алекса Крала в опорной зоне. Чех играл на этой позиции в одиночестве, в то время как Роман Зобнин с Зелимханом Бакаевым располагались чуть выше. По словам Тедеско, это не стало проблемой для команды.

«Не понял, в чём именно заключался риск. Многие команды играют с одним опорником и четырьмя защитниками. У нас же их пять. Тем более рядом с Кралом работали Зобнин с Бакаевым. Алекс и сам универсальный игрок. Потеря Наиля Умярова для нас достаточно чувствительная. Это молодой футболист, но он уже показал, на что способен. Надеюсь, Наиль как можно скорее вернётся в строй», — подытожил тренер.

В свою очередь, наставник «Динамо» Кирилл Новиков после поражения в дерби был крайне раздосадован и предельно лаконичен.

«Мы разочарованы результатом. Хотелось на родном стадионе одержать победу. К сожалению, сделать это не удалось. Но я не могу предъявить претензии игрокам. Они выложились на 200% и сделали всё возможное. «Спартак» реализовал свои моменты, а мы — нет. Поэтому результат такой», — резюмировал специалист.

Не могли у него не спросить и об игре дебютанта Комличенко, который вышел на замену после перерыва и дважды попал в стойки ворот соперника. Новиков объяснил, почему не выпустил форварда в стартовом составе.

«Планировали с первых минут сделать ставку на трёх быстрых нападающих. Они должны были проделать большой объём работы, учитывая медлительность защитников «Спартака». Было понимание, что такая манера игры позволит нагрузить и измотать их. На этом фоне собирались потом выпустить Комличенко, чтобы он воспользовался своей мощью. Это сработало, но Николай не забил дважды. А у «Спартака» мяч зашёл впритирку со штангой», — добавил Новиков.

«Рома провёл один из лучших матчей за последнее время»

С чувством выполненного долга покидали стадион футболисты «Спартака». Мало того что красно-белые забили дважды, так ещё и впервые с ноября не пропустили. Велика в этом оказалась заслуга капитана команды Георгия Джикии. Однако после матча он признал, что у соперника были моменты.

«Все молодцы, хорошо сыграли, у нас даже были шансы довести дело до разгрома. Не скажу про слабую реализацию, ведь моя команда свои моменты реализовала, а что там не забило «Динамо» — не мои проблемы. С ЦСКА будет совсем другой матч, кубковый. Для нас он будет невероятно важным, и все знают почему», — отметил защитник.

Капитан, так же как и Тедеско, высоко оценил игру Зобнина и подчеркнул, что Роман провёл один из наиболее ярких матчей за последнее время. И лучшим футболистом встречи Георгий назвал именно его, а не Зелимхана Бакаева.

«Я видел его каждый день на протяжении полутора лет. Он огромный молодец. Сегодня Рома провёл, возможно, один из лучших матчей за последнее время и забил мяч, мы его поздравили. Дай бог, чтобы он и дальше так играл, даже лучше. Лучший игрок сегодня на поле — Зобнин. А кто, кстати, получил приз? Бакаев? До свидания», — добавил Джикия.

Качественный матч провёл и Крал, который в одиночку зацементировал опорную зону «Спартака». Он порадовался тому факту, что красно-белые показали отличный футбол, несмотря на двухмесячный перерыв, и также высоко оценил действия Зобнина.

«Зоба сыграл очень хорошо, забил. Как и я, сегодня он очень много пробежал. Зобнин и в защите отыграл хорошо. Мы помогали друг другу. Во втором тайме у «Динамо» были шансы, но наши защитники хорошо отработали. Не знаю, кого сегодня можно назвать игроком матча. Возможно, всех. А так Бакаев сыграл хорошо, забил гол», — поведал чех.

При этом он затруднился ответить, кто в настоящий момент является ключевым исполнителем «Спартака».

«Бакаев — очень важный игрок, забивает, отдаёт голевые передачи. Но и защитники, и Александр Максименко сегодня смотрелись хорошо. Матч с ЦСКА, возможно, будет важнее, чем сегодняшний поединок. Это дерби, играем дома. С нетерпением ждём его. Очень хорошо себя чувствую сейчас. Тедеско сказал, что мы тренировались как звери? Каждый занимался очень хорошо. В начале сборов мы сдали тест и на каждой тренировке старались выжать из себя максимум. Сегодня в первом тайме я показал свой максимум», — признался Крал.

«Если бы мы забили, игра пошла бы по-другому»

А вот футболистам «Динамо» оставалось лишь сетовать на упущенные возможности. При этом Комличенко, несмотря на два попадания в стойки, нашёл в себе силы объясниться перед журналистами.

«Надо больше работать, были моменты, которые должен был реализовать. Виноват. Почему не вышел с первых минут? Были определённые тренерские задумки, никаких вопросов, это тактические дела. «Спартак» — с победой, а нам надо больше работать», — посетовал форвард.

Он сравнил чемпионат России с первенством Чехии, в котором выступал в последние годы.

«Здесь выше уровень мастерства. Очень порадовало, как нас поддерживали болельщики. Жаль, не смогли их порадовать. Что касается Евро, всё очевидно. Кто будет лучше, тот и поедет на турнир. Сегодня всё дело было в реализации. Мы не использовали моменты, а соперник свои полумоменты реализовал. Если бы мы забили, игра пошла бы по-другому. Эту удачу нужно было ещё заслужить. Ставка была на быструю атаку, но не всё получилось», — заявил Комличенко.

А опорный полузащитник Роман Нойштедтер призвал болельщиков не расстраиваться и напомнил, что у всех команд случаются такие дни, когда мяч упорно не летит в ворота.

«Настроение, конечно, плохое. Надо проанализировать игру, работать дальше. Сегодня и завтра, наверное, все будут расстроены. В следующем же матче нужно брать три очка. Клинтон Н’Жье старается, бегает. Бывает, иногда не получается забить. Надеюсь, в следующем матче получится. Наша сила — команда. Видно, что пацаны стараются. Но мы слишком легко дали «Спартаку» забить. Тренер после матча сказал, что нужно и дальше работать. Как и мы, он расстроен. Будем работать, чтобы выигрывать», — пообещал Нойштедтер.

А защитник Владимир Рыков посетовал, что «Спартак», в отличие от «Динамо», реализовал даже свои полумоменты.

«Удача оказалась на их стороне. В перерыве Новиков просил побыстрее обращаться с мячом. Просил больше играть вперёд, «Спартак» нас грамотно накрывал. Тяжело ли было играть против Соболева? Это фактурный игрок, однако ничего необычайно сложного не было. Что касается невезения, то «Спартак» использовал свои полумоменты, а мы более качественные использовать не смогли. Дебют Комличенко? Он вышел, сразу два момента создал. Но надо забивать», — подытожил футболист.