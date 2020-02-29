Тедеско: Комличенко дважды нас простил

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Тедеско: Комличенко дважды нас простил
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«Рады, что победили. Но Комличенко дважды нас простил. Такие ситуации недопустимы. Будем работать, чтобы такого впредь не повторялось. Сегодняшняя победа — заслуга всей команды. Сегодня вечером уже начнём готовиться к следующему дерби», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Также главный тренер «Спартака» оценил игру Романа Зобнина и Николая Рассказова.

«Зобнин провёл прекрасный матч, хорошо смотрелся. Это очень гибкий игрок. Рассказов тоже выглядел очень хорошо. Он прессинговал, боролся до конца. Сил ему хватало», — добавил наставник красно-белых.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Зобнин забил впервые с апреля 2019 года.

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