Джикия: что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия: что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Главное — победили и сыграли на ноль. Что касается тех проблем, которые нам доставило «Динамо»: во втором тайме у них было пару хороших моментов, когда Комличенко попадал в штанги, но мы забили. Все молодцы, хорошо сыграли, у нас даже были моменты, чтобы утроить преимущество. Не знаю про слабую реализацию, моя команда реализовала свои моменты, а что там не реализовало «Динамо» — не мои проблемы», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Тедеско осудил фанатскую драку перед матчем «Динамо» — «Спартак».

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