Тренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы разочарованы результатом. Хотелось на родном стадионе одержать победу. К сожалению, сделать это не смогли. Но я не могу предъявить претензии игрокам. Они выложились на 200% и сделали всё возможное. «Спартак» реализовал свои моменты, а мы нет. Поэтому результат такой», — заявил Новиков после матча.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Тедеско осудил фанатскую драку перед матчем «Динамо» — «Спартак».