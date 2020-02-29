Тренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ
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«Мы разочарованы результатом. Хотелось на родном стадионе одержать победу. К сожалению, сделать это не смогли. Но я не могу предъявить претензии игрокам. Они выложились на 200% и сделали всё возможное. «Спартак» реализовал свои моменты, а мы нет. Поэтому результат такой», — заявил Новиков после матча.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Тедеско осудил фанатскую драку перед матчем «Динамо» — «Спартак».

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