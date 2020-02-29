Тедеско похвалил Соболева после матча с «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил перспективы нападающего своей команды Александра Соболева.
Тедеско похвалил Соболева после матча с «Динамо»
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«Соболев — отличный игрок и профессионал. Он молодой и постоянно учится. Приятно смотреть, с каким вниманием он воспринимает информацию и слушает теоретические занятия. Сегодня он провёл хороший матч, имел два момента, но, к сожалению, не сумел их реализовать. Будем надеяться, Саша оставил голы на потом», — заявил Тедеско на пресс-конференции после матча с «Динамо» (2:0).

Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца сезона.

Ранее Тедеско заявил, что Комличенко дважды простил «Спартак».

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