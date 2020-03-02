Драки на стадионе, запрещённый перформанс и ультиматум от «невесты»: что сопровождало матчи 20-го тура РПЛ

Болельщики «Динамо» и «Спартака» подрались перед московским дерби в Петровском парке, а Евгений Кафельников раскритиковал питание легионера красно-белых Андре Шюррле. Александр Кокорин забил первый мяч за «Сочи» и объявил о намерении вернуться в сборную России. Армеец Алан Дзагоев выразил недовольство заменой в игре с «Уралом», выругавшись и пнув скамейку запасных. Леонид Слуцкий вместе с «Рубином» покатался по Нижнему Новгороду, а доктор «Уфы» спас пассажирку рейса из Аликанте. О событиях, сопровождавших 20-й тур РПЛ, — в материале RT.

Фанаты «Динамо» избили болельщиков «Спартака»

В день первого дерби «Динамо» и «Спартака» на новом стадионе бело-голубых в Петровском парке жарко было не только на трибунах. Фанаты обеих команд и примкнувшие к ним почитатели ЦСКА отметили возобновление сезона драками. Настоящее побоище произошло на перроне станции метро «Маяковская», где «мирные» болельщики красно-белых были атакованы футбольными хулиганами из стана противника.

Другая драка случилась на Ленинградском проспекте. Динамовцы и армейцы, действуя из засады, атаковали троллейбус, в котором ехали спартаковцы. Здесь потерпевшая сторона понесла наиболее значительный урон. Как сообщали очевидцы, стычка длилась около трёх минут. После прибытия на место ЧП полицейских фанаты разбежались в разные стороны и скрылись в близлежащих дворах. На асфальте остались лежать несколько потерявших сознание человек. Локальные столкновения имели место и на прилегающих к арене улицах.

Важно отметить, что по воле РПЛ матч «Динамо» — «Спартак» начался после окончания игры ЦСКА и «Урала» в Москве. Фанаты красно-синих не отказали себе в удовольствии поддержать в Петровском парке друзей-динамовцев и как можно сильнее насолить врагам — спартаковцам.

Дерби стартовало!

Движ на Маяковской минут 20 назад - некие бг немного помяли своих красно-белых оппонентов. pic.twitter.com/TkkRHGUyt1 — Ofnews (@okolofnews) February 29, 2020

Болельщик «Зенита» пытался сорвать баннеры «Локомотива»

Не менее жарко было в Санкт-Петербурге, где фанат «Зенита» пробрался в гостевой сектор и попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива». Лазутчика быстро вычислили, поймали и принялись избивать. Остановило потасовку лишь появление поблизости бойцов ОМОНа. Инцидент вызвал большой резонанс. Как отметили в пресс-службе железнодорожников, «сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако провокация удалась, и теперь как минимум одному из болельщиков грозит административное наказание».

«Клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору. Клуб будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жёсткого наказания провокатору», — заявили в «Локомотиве».

Хозяева не стали вступаться за избитого фаната. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал его поведение абсолютно неприемлемым. По его словам, болельщик не должен был оказаться возле гостевой трибуны. Поэтому компетентные органы занялись расследованием ситуации.

«Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны», — пообещал функционер.

Без перформанса

Что касается культурной части противостояния в Москве, то полноценным «перформансам» на трибунах стадиона в Петровском парке не дали состояться правоохранительные органы. По решению службы безопасности РПЛ при входе на сектор у фанатов изъяли ряд баннеров. Среди прочего ультрас «Динамо» не удалось продемонстрировать большое полотно, на котором обыгрывался знаменитый сюжет художника Василия Верещагина «Апофеоз войны».

Только вместо черепов авторы изобразили отрубленные свиные головы — организаторы усмотрели в этом явный намёк на почитателей «Спартака». По словам директора РПЛ по безопасности Александра Мейтина, запрет на пронос творчества бело-голубых внутрь арены был принят ответственными лицами коллегиально.

При этом спартаковцы вывесили на своей трибуне небольшой стяг в поддержку заводящего фанатского сектора Валерия Бевза по прозвищу Амиго. В конце 2019-го ему на полтора года запретили посещать матчи из-за оскорблений в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, хотя сам болельщик настаивает на своей невиновности.

К упражнениям в остроумии подключились и футболисты. Так, уже после игры капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о шуточном посте, опубликованном в Twitter «Динамо» перед дерби. В видеоролике защитник якобы слушает песню NZ «Мы не народ и не толпа» — композицию, прославляющую бело-голубых. Как признался Джикия, он много раз просмотрел ролик динамовской пресс-службы, но лайк поставить не смог. Большое впечатление произвёл на общественность и исторический ролик «Динамо».

Кафельников раскритиковал питание Шюррле

Пока Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин и другие добывали первую победу «Спартака» в 2020 году, пришло неутешительное известие от Андре Шюррле. Чемпион мира поздравил одноклубников с победой в Instagram и заодно сообщил, что его травма голеностопа оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально. По словам немецкого полузащитника, ему придётся оставаться вне игры в течение «некоторого времени». О более точных сроках своего отсутствия Шюррле не сообщил.

Его признание спровоцировало на резкое заявление известного в прошлом теннисиста и ярого болельщика «Спартака» Евгения Кафельникова. Олимпийский чемпион предположил, что проблемы Шюррле связаны с рационом. «Он не жрёт н***я, поэтому кальция в организме и нет», — написал Кафельников в своём Twitter.

Сам Шюррле ранее признавался в интервью, что по рекомендации своей супруги Анны Шариповой практически не употребляет в пищу мясо. Не так давно спортсмен рассказывал, что позволяет себе нарушить диету лишь раз в несколько месяцев. Если верить чемпиону мира, после отказа от мясных продуктов он стал чувствовать себя лучше и меньше болеть.

Многие любители футбола, впрочем, скептически отнеслись к выбору хавбека. Распространено мнение, что Шюррле банально не хватает физических сил. Между тем его шансы подписать полноценный контракт со «Спартаком» вместо действующего до конца сезона арендного соглашения стремительно таят.

Кокорин захотел вернуться в сборную

Напротив, светлая полоса в карьере явно наметилась у Александра Кокорина. После длительных пререканий с «Зенитом» бывший арестант уступил и получил, наконец, возможность играть в футбол на высоком уровне. В своём дебютном официальном матче за «Сочи» нападающий отметился голом. Южане, правда, всё равно уступили дома тульскому «Арсеналу», дубль в составе которого оформил Евгений Луценко.

После игры Кокорин объявил о намерении вернуться в сборную России. Он напомнил, что в 2020 году состоится чемпионат Европы.

«Если я буду в оптимальной форме и продолжу забивать мячи, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, никаких проблем с приглашением в сборную не возникнет. Общения со Станиславом Черчесовым не было. Предполагаю, мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал», — заключил спортсмен.

Дзагоев ударил скамейку и крепко выругался

Наверняка не смирился с потерей места в составе национальной команды и другой именитый ветеран Алан Дзагоев. Ему возвращение на прежний уровень после травмы даётся с большим трудом. В матче с «Уралом» армеец оказался разочарован собственной игрой и продемонстрировал недовольство заменой на 72-й минуте.

Уступив место на поле Илье Шкурину, Дзагоев несколько раз выругался у скамейки запасных ЦСКА и затем ударил ногой по креслам. Показательно, что полузащитника заменили сразу после пропущенного москвичами гола. Действиями красно-синих в этой встрече руководил Сергей Овчинников. Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию. Ещё в прошлом году белорусскому специалисту запретили находиться у кромки поля в течение трёх матчей из-за оскорбления арбитров. По всей видимости, Дзагоев не учёл ошибок своего наставника.

Водитель автобуса устроил Слуцкому экскурсию по Нижнему Новгороду

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, в адрес которого Дзагоев позволил себе нецензурную брань после замены в финале Кубка России с «Аланией» в 2011 году, впервые руководил казанским «Рубином» в официальной игре. Привыкший к слаженной работе персонала в Англии и Нидерландах, на родине опытный специалист сразу попал в курьёзную историю.

Очередной этап тренерской карьеры Слуцкого начался в Нижнем Новгороде, где нынешней весной принимает соперников «Тамбов». На стадион казанцы прибыли на 50 минут позднее запланированного времени. Как выяснилось, причиной задержки послужила ошибка водителя автобуса. Он перепутал стадионы и вместо арены «Нижний Новгород», на которой проходили матчи чемпионата мира-2018, привёз «Рубин» на старый «Локомотив».

Возможно, не в последнюю очередь из-за этого гости не смогли нормально размяться и добыть три очка во встрече с аутсайдером. Сам Слуцкий, правда, не стал оправдывать нулевую ничью поздним приездом на матч. Он отнёсся к ситуации с юмором и признался, что автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду ему понравилась.

«Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели», — сказал наставник в эфире «Матч ТВ».

Карпову из «Крыльев» поставили ультиматум

Главным событием матча «Крылья Советов» — «Оренбург» стали отнюдь не голы, а перфоманс неизвестной девушки. Её показали в эфире ТВ. Болельщица стояла на трибуне в свадебной фате и держала в руках плакат с надписью: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк».

Очевидно, обращение было адресовано защитнику самарцев. После матча он сохранил интригу и не стал делиться подробностями своей личной жизни. «Как я реагировал? А как — бежать на трибуну? У меня других дел полно, восстановление. Было ли это запланировано? Я ничего не планировал», — заявил Карпов журналистам.

Врач «Уфы» продолжил спасать людей в самолетах

Все лавры в футболе обычно достаются игрокам и тренерам. Как правило, персонал остаётся в тени. Однако доктор «Уфы» Ильшат Жданов сумел нарушить привычный порядок вещей. За несколько месяцев он превратился в штатного спасателя.

Очередной случай произошёл со Ждановым на рейсе из Аликанте, которым «Уфа» возвращалась в Россию с предсезонных сборов. Через несколько минут после вылета одна из пассажирок почувствовала недомогание. Растерянные бортпроводники обратились за помощью к тренерскому штабу башкирской команды. Там их переадресовали к Жданову.

Благодаря оперативным и квалифицированным действиям медика самолёт приземлился в Москве без внеплановой остановки. Женщину экстренно госпитализировали, а уфимцы продолжили путешествие в Краснодар на матч с одноимённым клубом. Повторить подвиг своего эскулапа подопечные Вадима Евсеева не смогли, потерпев поражение.

А Жданов уже не впервые пришёл на помощь попавшим в беду. 18 ноября прошлого года он привёл в чувства болельщика, потерявшего сознание на игре «Уфы» с «Локомотивом» в Сочи. 12 января 2020 года доктор оказал помощь одному из пассажиров во время полета на Кипр.