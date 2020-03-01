В «Рубине» прокомментировали опоздание на стадион перед матчем с «Тамбовом»
- @fcrk
«Водитель повёз команду на стадион «Локомотив» по старой памяти. 50 минут команда провела в автобусе перед игрой. Ни в коем случае никого не обвиняем, не ищем вселенского заговора, но ситуация странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы «Рубина».
Он отметил, что представители «Тамбова» принесли извинения за данный инцидент.
«Их тоже можно понять, всё-таки команда играет не в своём городе», — добавили в казанском клубе.
Ранее Леонид Слуцкий объяснил, почему «Рубину» не удалось обыграть «Тамбов» в матче РПЛ.