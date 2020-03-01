Слуцкий объяснил, почему «Рубину» не удалось обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Слуцкий объяснил, почему «Рубину» не удалось обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
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«Нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, когда девять человек соперника находятся за линией мяча, это очень сложно. Для нашей молодой команды это очень сложно, я думаю, даже более мастеровитой команде было бы сложно вскрывать такую насыщенную оборону», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Он отметил, что у «Рубина» возникали результативные моменты, однако он не может сказать, что это было на регулярной основе.

«Где-то мы ещё ошибались в развитии атаки, и «Тамбов» ловил на контратаках, мы понимали, что такой сценарий будет, но, к сожалению, не смогли реализовать какие-то вещи, но я ещё раз повторюсь, что на данном этапе мы ещё не можем вскрывать такую насыщенную и глубокую оборону», — добавил специалист.

Для Слуцкого матч с «Тамбовом» стал первой официальной игрой в качестве наставника «Рубина», который он возглавил во время зимней паузы.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ.

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