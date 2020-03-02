Второй трофей «Манчестер Сити», 16 мячей в двух матчах Серии A и грубая ошибка де Хеа: события дня в европейском футболе

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка лиги и завоевал второй трофей в нынешнем сезоне. «Манчестер Юнайтед» потерял очки во встрече АПЛ с «Эвертоном» из-за результативной ошибки вратаря Давида де Хеа. А в двух матчах игрового дня Серии А команды забили суммарно 16 мячей. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

29-й трофей для Гвардиолы и принц Уильям на трибуне

Главным событием игрового дня стал финальный матч Кубка английской лиги, в котором на стадионе «Уэмбли» сошлись действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Разумеется, явными фаворитами противостояния считались «горожане».

И они полностью оправдали свой статус. Уже в середине первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы практически сняли все вопросы о победителе встречи, отличившись дважды. Забитыми мячами в составе команды отметились Серхио Агуэро и Родриго Эрнандес.

Правда, незадолго до перерыва «Астон Вилла» возродила интригу, сократив отставание до минимума усилиями Мбваны Саматты. Во втором тайме «львы» отчаянно пытались отыграться, тем более на трибунах их поддерживал принц Уильям, большой поклонник команды, но забить второй мяч так и не смогли.

Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги третий раз подряд и стал второй командой, которая брала этот трофей последовательно три раза или более. Также «горожане» выиграли восьмой трофей при Гвардиоле и шестой финал из шести под руководством испанского специалиста. Для него самого данный трофей стал 29-м в карьере.

Осечки фаворитов в АПЛ и жёсткая критика от Роя Кина

Тем временем в АПЛ синхронно потеряли очки «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Манкунианцам существенно усложнил жизнь в матче с «Эвертоном» собственный вратарь. Уже на третьей минуте Давид де Хеа умудрился выбить мяч прямо в Доминика Калверта-Льюина, от которого снаряд залетел в сетку.

Гости отыгрались незадолго до перерыва благодаря точному дальнему выстрелу Бруну Фернандеша. Новичок МЮ отметился уже третьим голом в составе команды. Во втором тайме подопечные Уле-Гуннара Сульшера изо всех сил пытались вырвать победу, но сделать это так и не смогли.

А ошибку де Хеа наиболее жёстко прокомментировал Рой Кин. Бывший капитан МЮ, известный своей брутальностью, признался, что «линчевал» бы испанца в раздевалке за такую помарку.

Если манкунианцам изначально пришлось отыгрываться, то «Тоттенхэм» дважды вёл в счёте в домашнем поединке с «Вулверхэмптоном», но в результате остался вовсе без очков — 2:3. Мячей Стивена Бергвейна и Сержа Орье оказалось недостаточно для победы. Во втором тайме гости отличились дважды и не только выиграли, но и обошли соперника в турнирной таблице.

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Ничья «Атлетико» и «матч-триллер» в Севилье

Помимо эль-класико, в котором «Реал» обыграл «Барселону», в Испании хватало других интересных событий. Например, очки в очередной раз потерял «Атлетико». На этот раз мадридцам не удалось на выезде обыграть «Эспаньол». На перерыв коллектив Диего Симеоне ушёл, уступая в счёте, но во втором тайме сумел отыграться.

Конкуренты в борьбе за третье место воспользовались осечкой оппонента. «Севилья» провела очень тяжёлый матч с «Осасуной». После первого тайма ничто не предвещало команде проблем, ведь она вела — 2:0. А в самом начале второго соперник вдобавок остался в меньшинстве. Но это не помешало середняку невероятным образом отличиться дважды и отыграться. Однако в добавленное арбитром время характер проявили уже футболисты «Севильи» и забили победный гол на 93-й минуте.

А «Хетафе» сохранил нервные клетки своим болельщикам и в фирменном стиле с минимальным счётом обыграл аутсайдера «Мальорку», тем самым оказав неоценимую помощь «Сельте» Фёдора Смолова.

Подарок для «Баварии»

В Бундеслиге отличный подарок лидирующей «Баварии» преподнёс «Лейпциг». Главный преследователь мюнхенцев, который ещё недавно сам возглавлял турнирную таблицу, дома поделил очки с набравшим хороший ход «Байером».

Команды обменялись забитыми мячами в середине первого тайма. Счёт открыл полузащитник леверкузенцев Леон Бэйли, но уже через три минуты статус-кво на табло восстановил Патрик Шик. В дальнейшем победу могли вырвать скорее гости, чем хозяева, но больше голов болельщики не увидели, а «Лейпциг» отстал от «Баварии» уже на три очка.

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Рекорд результативности в Италии и хет-трик Сапаты

В занятой борьбой с коронавирусом Италии в воскресенье состоялись лишь два матча, но один из них получился по-настоящему удивительным. «Аталанта», близкая к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, забила семь мячей в ворота «Лечче».

При этом первый тайм получился для бергамасков очень непростым. Они быстро отметились двумя голами, но умудрились до перерыва растерять добытое преимущество. Зато во второй половине гости не оставили сопернику никаких шансов, а Дуван Сапата оформил хет-трик.

Данный матч стал самым результативным в чемпионате Италии почти за три года. В мае 2017-го «Лацио» разгромил «Сампдорию» со счётом — 7:3. При этом «Аталанта» уже в третий раз в текущем сезоне отправила в ворота оппонента по Серии А семь мячей. Ранее от подопечных Джан Пьеро Гасперини пострадали «Удинезе» и «Торино».

Неудивительно, что бергамаски с 70 голами (в среднем около трёх мячей за матч) с большим отрывом являются самой результативной командой турнира.

Победа «Ромы» на Сардинии и свершения Мхитаряна

Не менее зрелищный матч провели «Кальяри» с «Ромой», которые забили на двоих семь мячей. Команда с Сардинии открыла счёт в середине первого тайма, но римляне ответили на это тремя голами, при этом дубль оформил Никола Калинич.

Не ушёл с поля без гола и полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. В концовке он забил четвёртый мяч своей команды, а чуть ранее записал себе в актив очко за голевую передачу. Любопытно, что футболист набирает два балла за результативность во втором поединке Серии А подряд.