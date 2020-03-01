«Аталанта» забила семь мячей в ворота «Лечче» в матче Серии А

«Аталанта» одержала разгромную победу над «Лечче» в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Лечче и завершилась в пользу гостей — 7:2.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил Дуван Сапата, по разу отличились Йосип Иличич, Луис Мурьель и Руслан Малиновский, а также автоголом отметился игрок хозяев Джулио Донати. Кроме того, Донати смог забить в ворота гостей, а также результативным ударом у «Лечче» отметился Риккардо Сапонара.

«Аталанта» набрала 48 очков и занимает четвёртое место в Серии А.

Ранее сообщалось, что «Наполи» одержал третью победу подряд в Серии А, обыграв «Торино».