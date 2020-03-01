«Атлетико» потерял очки в матче Примеры с «Эспаньолом»

Мадридский «Атлетико» и каталонский «Эспаньол» сыграли вничью в матче 26-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 1:1.

«Эспаньол» вышел вперёд на 24-й минуте после автогола Стефана Савича. «Атлетико» восстановил паритет благодаря голу Сауля, забившего на 46-й минуте.

«Атлетико» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» с 19 очками — на последнем, 20-м месте.

В другом матче игрового дня «Севилья» победила «Осасуну» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым не сумела обыграть «Гранаду» в Примере.