«Атлетико» потерял очки в матче Примеры с «Эспаньолом»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 1:1.
«Эспаньол» вышел вперёд на 24-й минуте после автогола Стефана Савича. «Атлетико» восстановил паритет благодаря голу Сауля, забившего на 46-й минуте.
«Атлетико» с 44 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» с 19 очками — на последнем, 20-м месте.
В другом матче игрового дня «Севилья» победила «Осасуну» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым не сумела обыграть «Гранаду» в Примере.