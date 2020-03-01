«Лейпциг» и «Байер» сыграли вничью в Бундеслиге

«Лейпциг» и леверкузенский «Байер» сыграли вничью в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге на «Ред Булл Арене», завершилась со счётом 1:1.

За «Байер» на 29-й минуте забил Леон Бэйли. «Лейпциг» ответил голом Патрика Шика на 32-й минуте.

«Лейпциг», набрав 49 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» с 44 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что президент Бундеслиги поддержал протест игроков «Хоффенхайма» и «Баварии» против поведения фанатов.