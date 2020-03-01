Глава Бундеслиги поддержал протест игроков «Хоффенхайма» и «Баварии» против поведения фанатов

Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт заявил, что игроки «Хоффенхайма» и «Баварии» поступили правильно, отказавшись от борьбы в концовке матча 24-го тура Бундеслиги (0:6).

«Все вовлечённые стороны — футболисты, команды, судьи и очень большое количество зрителей — повели себя образцово в данной ситуации и отправили чёткий сигнал некоторым самопровозглашённым лидерам футбольной культуры. Подобное поведение терпеть не будут», — цитирует Зайферта bnn.de.

Во втором тайме фанаты гостей устроили акцию протеста против владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Они вывесили баннеры и скандировали оскорбительные кричалки. Матч был прерван, а после его возобновления футболисты обеих команд демонстративно принялись перепасовываться до финального свистка, выступая против поведения болельщиков.

Ранее Румменигге заявил, что ему стыдно за поведение болельщиков «Баварии».