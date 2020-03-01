Румменигге заявил, что ему стыдно за поведение болельщиков «Баварии»

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Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал инцидент с поведением болельщиков команды , произошедший во время выездного матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом».
Румменигге заявил, что ему стыдно за поведение болельщиков «Баварии»
  • Reuters

«Скажу честно: мне стыдно за поведение наших болельщиков. Я принёс извинения Хоппу. То, что случилось, нельзя простить. Мне понравилось, как прошли последние 13 минут матча. Это была идея футболистов обоих клубов. Они показали, что нетерпимы к произошедшему. Ранее подобное уже случалось с Хоппом. Сейчас все в Бундеслиге должны чётко показать свою позицию», — приводит слова Румменигге T-Online.

За 15 минут до окончания встречи фанаты гостей развернули баннер, оскорбляющий владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа, а также скандировали обидные кричалки. Арбитр остановил встречу. За время паузы футболисты гостей пытались убедить свои болельщиков прекратить оскорбления. В итоге, после возобновления встречи игроки обеих команд отказались соревноваться, устроив перепасовку друг с другом.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», забив шесть безответных голов.

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