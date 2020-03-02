Президент ЦСКА Гинер заявил, что не волнуется перед дерби со «Спартаком»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, присутствует ли у него волнение перед матчем со столичным «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Нет. Я уже давно своё отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил. А так ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби», — цитирует Гинера «Чемпионат».

Матч состоится 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу.