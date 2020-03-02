Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу

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Арбитр Сергей Иванов назначен на матч 1/4 финала Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, помогать Иванову на боковых линиях будут Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов, а резервным рефери назначен Алексей Еськов.

Игра состоится 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». 

Матч этой же стадии между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ему помогут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков и резервный судья Павел Кукуян. Встреча также пройдёт 4 марта.

Ранее экс-футболист красно-белых Роман Павлюченко выразил мнение, что Антон Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком».

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