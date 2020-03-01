Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»
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«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо». Если бы не Шунин, то спартаковцы могли выигрывать со счётом 4:0 или 5:0. Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл соперника. Как-то даже особо не напрягались. Было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым к возобновлению чемпионата», — цитирует Павлюченко Sport24.
Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» воспользовался ошибками футболистов «Динамо».