Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком» (0:2), выделив игру вратаря хозяев Антона Шунина.
Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»
  • © fcdynamo.ru

«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо». Если бы не Шунин, то спартаковцы могли выигрывать со счётом 4:0 или 5:0. Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл соперника. Как-то даже особо не напрягались. Было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым к возобновлению чемпионата», — цитирует Павлюченко Sport24.

Ранее Мостовой заявил, что «Спартак» воспользовался ошибками футболистов «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить