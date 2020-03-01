Мостовой: «Спартак» воспользовался ошибками футболистов «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак» (0:2).

«Спартак» выиграл, но можно ли сказать, чтобы, кроме Бакаева, кто-то себя проявил? Может, Соболев моментами, но не переигрывали спартаковцы соперников. Тем более когда во втором тайме вышел Комличенко и два раза пробил в каркас ворот. «Спартак» использовал ошибки футболистов «Динамо». Бросалось в глаза, что они лучше готовы к возобновлению сезона, всё делали быстрее. «Динамо», играя на родном стадионе, отошло на свою половину. Их стартовый состав был непонятен лично для меня», — цитирует Мостового «Советский спорт».

Ранее Мостовой назвал фаворита московского дерби «Динамо» — «Спартак».