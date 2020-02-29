Мостовой назвал фаворита московского дерби «Динамо» — «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что шансы красно-белых на победу в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» выше, нежели у их оппонентов.

«Шансы «Спартака» на победу сегодня предпочтительнее, несмотря на то что красно-белые будут играть в гостях. «Спартак» мы видели и на предсезонном турнире, и товарищеская игра транслировалась на телевидении, а матчей «Динамо», наоборот, не показывали. Конечно, мы знаем о трансферах. Однако «Динамо» всё равно остаётся загадкой», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Также экс-футболист выразил надежду на гол Соболева, отметив преимущество нападающего «Спартака» в росте над защитниками «Динамо».

Ранее сообщалось, что говорят о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака» в РПЛ.