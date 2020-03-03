Мяч Антона в стиле Зидана, «марсельская рулетка» Лагатора и «черпак» Нобоа: лучшие голы второй трети сезона РПЛ

В Российской премьер-лиге завершилась вторая треть сезона. С 11-го по 20-й тур команды забили 169 мячей. Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель поразил ворота «Уфы» ударом с 35 метров, а хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа отметился красивым «черпаком». Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон повторил шедевр Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов с «Байером», а удар с лёту защитника Марио Фернандеса помог ЦСКА вырвать ничью во встрече с «Уралом».

10. Душан Лагатор («Сочи»)

19-й тур. «Сочи» — «Рубин». 39-я минута, 1:0.

Хит-парад лучших голов второй трети сезона РПЛ открывает точный удар в исполнении Душана Лагатора. На первый взгляд, взятие ворот в его исполнении получилось не самым ярким, но на самом деле почти каждое действие футболиста вышло техничным и изящным. Хавбек оказался в штрафной соперника, выиграл борьбу, после чего эффектной «марсельской рулеткой» оставил не у дел защитника и направил мяч между ног вратарю Юрию Дюпину.

Стоит отметить, что изобретателем данного финта считается француз Зинедин Зидан, в настоящее время возглавляющий мадридский «Реал». На протяжении карьеры легендарный полузащитник множество раз использовал данный элемент, но ни разу не смог отличиться после него. Ближе всего к успеху он был в матче с «Вальядолидом» в сезоне-2003/04, но не попал в створ.

9. Алексей Ионов («Ростов»)

15-й тур. «Краснодар» — «Ростов». 34-я минута. 0:1.

Было на что посмотреть и в одном из центральных матчей 15-го тура. В середине первого тайма подопечные Валерия Карпина провели образцовую контратаку, которую завершил Алексей Ионов. Полузащитник сборной России получил пас у границы штрафной и положил мяч точно в «шестёрку» ворот Матвея Сафонова. При этом разящему удару предшествовали две подряд передачи пяткой в исполнении Хорена Байрамяна и Элдора Шомуродова, лишь добавившие ему статусности.

Примечательно, что этот гол пропустил именно «Краснодар», который за последние годы заработал репутацию коллектива, регулярно отличающегося после классных многоходовых комбинаций. Так, в 15-м туре сезона-2018/19 южане огорчили туляков, а «выстрел» Магомеда Шапи-Сулейманова также предваряли два паса пяткой. Стоит отметить, что тот гол также оказался в топе лучших по версии RT.

8. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

11-й тур. «Локомотив» — «Зенит». 48-я минута. 1:0.

Польский хавбек железнодорожников в очередной раз продемонстрировал, что славится не только своей работоспособностью и организаторскими навыками, но и дальними ударами. В игре с «Зенитом» он решился пробить с 25 метров и застал врасплох Андрея Лунёва. При этом Крыховяк не только здорово приложился к мячу, но и направил мяч точно в нижний угол. В результате, даже касание перчаток вратаря не воспрепятствовало взятию ворот.

При этом на старте первенства Гжегож уже успел порадовать болельщиков шедевром бомбардирского искусства. В пятом туре он стал автором ещё одного блестящего дальнего удара, вошедшего в рейтинг по итогам первой трети первенства. Стоит отметить, что на этот раз удар поляка получился менее эффектным, но уж точно более значимым. Для сравнения, тогда он довёл до крупного счёт во встрече с «Уралом», а на этот раз принёс три очка в дуэли с «Зенитом».

7. Марио Фернандес (ЦСКА)

20-й тур. ЦСКА — «Урал». 91-я минута. 1:1.

Точный удар Марио Фернандеса не только стал невероятно красивым, но и помог его команде вырвать ничью в матче с «Уралом». К этому моменту подопечные Виктора Гончаренко уступали со минимальным счётом и рисковали потерпеть второе поражение в трёх последних турах. Однако роль спасителя на себя взял правый защитник, восстановивший паритет на первой компенсированной минуте.

По ходу встречи армейцы владели солидным преимуществом, но сначала оказались в роли догоняющих, а в самой концовке чуть было не пропустили второй раз. Андрей Егорычев вышел один на один с Игорем Акинфеевым, но промазал. А уже спустя минуту Фернандес наказал соперника за расточительность. Марио оказался в районе 11-метровой отметки во время подачи с фланга. Первым касанием он обработал подачу с фланга, а вторым отправил мяч под перекладину, не дав тому опуститься на землю.

6. Юрий Жирков («Зенит»)

14-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит». 28-я минута. 1:0.

Немного похожим по исполнению получился точный удар в исполнении Юрия Жиркова. Защитник «Зенита» напомнил, что обладает отличной техникой и даже в свои 36 лет остаётся крайне опасным у чужих ворот. В гостевом матче с «Крыльями Советов» он оказался в штрафной противника, но в отличие от Фернандеса не стал тратить время на обработку и размашисто пробил с лёта. Сергей Рыжиков совершил отчаянный прыжок, но этого оказалось недостаточно.

Примечательно, что в нынешнем сезоне Жирков уже отличался филигранными ударами. Так, в восьмом туре в роли пострадавшего оказался московский «Спартак». Защитник подкараулил отскок у левой границы штрафной красно-белых и великолепным дальним ударом пробил под штангу, напомнив о голе Бенжамена Павара, признанным одним из красивейших на чемпионате мира по футболу в России.

5. Вилькер Анхель («Ахмат»)

12-й тур. «Уфа» — «Ахмат». 9-я минута. 0:1.

Открывает пятёрку лучших голов второй трети сезона шедевр в исполнении защитника «Ахмата». В РПЛ нечасто забивают с особо дальних расстояний, поэтому произведение Вилькера Анхеля стало одним из самых запоминающихся. Венесуэлец получил передачу около боковой линии и ударом с 35 метров положил мяч точно в ворота ослеплённого солнцем Александра Беленова.

Безусловно, в этом эпизоде не обошлось без ошибки вратаря, но взятия ворот с подобных дистанций редко происходят при условии их идеальной игры. Достаточно вспомнить гол со своей половины поля в исполнении защитника «Динамо» Владимира Рыкова, ставшего возможным лишь благодаря оплошности Александра Максименко.

4. Иван Обляков (ЦСКА)

19-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 15-я минута. 0:1.

По ходу прошлого чемпионата Иван Обляков успел приучить армейских болельщиков, что обладает отличным дальним ударом. Тогда он запомнился голом с центра поля в противостоянии с «Оренбургом», а на этот раз отметился исполнительским мастерством в игре с «Краснодаром». Хавбек ЦСКА получил пас на левом фланге, сместился в центр и феноменальным по исполнению ударом отправил мяч точно в дальний угол. Тот отскочил от штанги и оказался в сетке.

При этом стоит отметить, что по ходу второй трети сезона Обляков успел отметиться ещё одним ярким моментом. В матче с «Сочи» он подключился к атаке и в одно касание пробил с линии штрафной. Мяч взмыл в воздух и влетел в сетку. У Сослана Джанаева не было ни шанса.

3. Кристиан Нобоа («Сочи»)

11-й тур. «Сочи» — «Ахмат». 73-я минута. 2:0.

Летом эквадорский полузащитник оказался в обширной группе футболистов «Зенита», пополнивших состав «Сочи». Многие могли подумать, что Кристиан Нобоа последует примеру многих своих товарищей и значительно снизит к себе требования, но тот, наоборот, принялся показывать свою состоятельность. Хавбек сходу стал одним из лидеров южан, а в 11-м туре и вовсе сотворил настоящее футбольное чудо.

Во встрече с «Сочи» Нобоа получил мяч в центре поля, играючи разобрался с Андреем Семёновым и заметил, что голкипер соперника слишком далеко выдвинулся из створа. Эквадорец не стал бить на силу, а исполнил филигранный по исполнению «черпак», заставший врасплох Евгения Городова.

2. Паул Антон («Крылья Советов»)

13-й тур. «Оренбург» — «Крылья Советов». 18-я минута. 0:1.

На второй строчке оказался чудо-гол в исполнении Паула Антона. При розыгрыше стандартного положения хавбек самарцев занял позицию в метре от штрафной площади соперника и оказался первым на отскоке. Однако румын не стал тратить время на обработку мяча, а здорово положил корпус и пробил с лёта точно в угол.

Примечательно, что этот гол также стал отсылкой к шедеврам великого Зидана. Но если Лагатор исполнил финт француза, то Антон напомнил о легендарном голе хавбека «Реала» в матче с «Байером» в финале Лиги чемпионов. Тогда Зизу после передачи Роберто Карлоса с фланга подстроился под мяч и пробил с разворота.

1. Никола Влашич (ЦСКА)

17-й тур. ЦСКА — «Крылья Советов». 74-я минута. 1:0.

Автором самого красивого гола второй трети чемпионата стал хавбек ЦСКА Никола Влашич. Его невероятный дальний удар в игре с «Крыльями Советов» не только восхитил собравшихся на «ВЭБ Арене» болельщиков, но и помог армейцам набрать важнейшие три очка. Вплоть до заключительной трети матча подопечные Виктора Гончаренко не могли распечатать ворота Сергея Рыжикова, пока в дело не вступил хорват.

Влашич оказался в радиусе 28 метров от «рамки» и решился пробить издали, но поскользнулся на мокром газоне. Однако даже это не помешало ему оформить победный гол. Мяч описал в воздухе дугу и влетел точно под перекладину.