Джикия обратился к болельщикам после победы над ЦСКА в Кубке России
- РИА Новости
«Посмотрим, что впереди, как сыграем следующие игры. С ними и можно будет сравнивать матчи с «Динамо» и ЦСКА», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».
По словам защитника московского клуба, только после того, как «Спартак» проведёт ещё несколько встреч, можно будет судить о прогрессе и результатах «Спартака», а также утверждать, в каком стиле действуют красно-белые.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об эпизоде с участие главных тренеров Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко.