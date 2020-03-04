Джикия обратился к болельщикам после победы над ЦСКА в Кубке России

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия посоветовал болельщикам не впадать в эйфорию после победы над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.
Джикия обратился к болельщикам после победы над ЦСКА в Кубке России
  • РИА Новости

«Посмотрим, что впереди, как сыграем следующие игры. С ними и можно будет сравнивать матчи с «Динамо» и ЦСКА», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

По словам защитника московского клуба, только после того, как «Спартак» проведёт ещё несколько встреч, можно будет судить о прогрессе и результатах «Спартака», а также утверждать, в каком стиле действуют красно-белые.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об эпизоде с участие главных тренеров Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко.

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