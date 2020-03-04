Главное дерби столицы: «Спартак» обыгрывает ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России

В четвертьфинале Кубка России по футболу «Спартак» на своём поле принимает ЦСКА. В случае победы подопечные Доменико Тедеско второй раз за три года выйдут в 1/2 финала турнира, где сыграют с победителем матча «Ахмат» — «Зенит». Ранее команды дважды встречались в национальном кубке и оба раза верх брали армейцы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Открытие Арена».

© Алексей Куденко/РИА Новости