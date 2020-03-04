Главное дерби столицы: «Спартак» обыгрывает ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России

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Сергей Стариков
В четвертьфинале Кубка России по футболу «Спартак» на своём поле принимает ЦСКА. В случае победы подопечные Доменико Тедеско второй раз за три года выйдут в 1/2 финала турнира, где сыграют с победителем матча «Ахмат» — «Зенит». Ранее команды дважды встречались в национальном кубке и оба раза верх брали армейцы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Открытие Арена».
Главное дерби столицы: «Спартак» обыгрывает ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России
  • © Алексей Куденко/РИА Новости
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  • 04 марта 2020

    Видеоассистент арбитра проверил правильно взятия ворот и не усомнился в его правомочности. ЦСКА сократил разницу в счёте и вернул интригу в этом противостоянии. Хотя начало получилось обескураживающим для дружины Гончаренко. (18')

  • ГО-О-ОЛ! ЦСКА сокращает разницу в счёте. Дивеев сократил разницу в счёте. Армейцы неудачно исполнили угловой, но не выключились из игры. В итоге, Кучаев нашёл передачей защитника, который «расстрелял» Максименко. (17')

  • Удар отчаяния в исполнении Ахметова. Именно Ильзат оказался одним из виновных в голе Бакаева и попытался реабилитироваться, но его дальний удар получился крайне неточным. (15')

  • ГО-О-ОЛ! Эсекьел Понсе удваивает преимущество «Спартака». Бардак в обороне ЦСКА, которым отлично пользуется аргентинец. 2:0. (13')

  • Пока очень мало конструктива в действиях ЦСКА. Много владения мячом, передач на своей половине поля, но найти ключи к обороне оппонента пока не получается. «Спартак» отлично контролирует центр поля. (12')

  • Первое подключение к атаке Рассказова завершается аутом в пользу «Спартака». Правда, развить успех не удалось. Николай вбросил мяч на Понсе, но тот не смог его принять. От ворот будет вводить мяч Акинфеев. (10')

  • Пока у «Спартака» не держится мяч, либо Тедеско специально дал своим подопечным установку делать ставку на контратаки. (9')

  • Передача пошла на Карпова. Тот пробил головой, но удар получился несильным. Жиго остановил его корпусом и выбил из штрафной. (8')

  • Армейцы снова вернули себе мяч и принялись перекатывать его поперёк поля. Гости явно сделали ставку на игру первым номером, но пока она не оправдалась. Тем не менее у ворот «Спартака» первый угловой. (7')

  • Тем временем у «Спартака» проблемы. Джикия получил повреждение и вынужден временно покинуть поле. Пока неизвестно, сможет ли защитник продолжить встречу. (6').

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