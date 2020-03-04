«Возможность отобраться на крупнейшие турниры»: Россия сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в футбольной Лиге наций

Сборная России по футболу сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией на групповом этапе второго сезона Лиги наций. Все шесть матчей пройдут осенью 2020 года после чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова будут бороться за выход в дивизион A, а также за дополнительную возможность отобраться на чемпионат мира в Катаре.

В Амстердаме состоялась жеребьёвка второго сезона Лиги наций по футболу — европейского турнира для национальных команд, призванного заменить товарищеские матчи в международном календаре. Сборная России после Евро-2020 будет бороться за выход в дивизион A с командами Турции, Сербии и Венгрии в группе B3.

В сезон 2020/2021 Лига наций будет проходить в слегка изменённом по сравнению с прошлым розыгрышем формате. Теперь в первых трёх дивизионах A, B и C будут выступать по 16 команд, поделённых на четыре группы. Оставшиеся семь членов УЕФА — Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино — попали в самый низкий дивизион D.

Сборная России, как и два года назад, оказалась во втором по силе дивизионе B, но при этом попала в первую корзину при жеребьёвке, избежав возможности встретиться с Австрией, Уэльсом и Чехией. В итоге соперниками подопечных Станислава Черчесова по основному раунду Лиги наций стали Сербия, Турция и Венгрия — соответственно 23-я, 26-я и 31-я команды по жеребьёвочному рейтингу.

Все шесть матчей группового этапа состоятся осенью 2020 года, сразу после чемпионата Европы. Точные даты и места проведения игр будут определены позже. Новый формат Лиги наций позволил сократить количество товарищеских матчей — в прошлый раз сборная за тот же период провела четыре официальные встречи и две контрольные. Более высокий статус матчей позволит в случае успеха занять более выгодные позиции в рейтинге ФИФА, который будет учитываться при жеребьёвке чемпионата мира — 2022 в Катаре.

К слову, Лига наций поможет получить второй шанс командам, которые не смогут напрямую отобраться на мундиаль. В 2019 году начнётся квалификация в зоне УЕФА, по итогам которой десять победителей группового этапа сразу получат путёвки в Катар. Ещё десять команд, занявших вторые места, продолжат борьбу в плей-офф с двумя лучшими сборными по итогам Лиги наций. В этот раз не повторится ситуация, когда на Евро-2020 смогут отобраться команды из дивизиона D. В крайнем случае кто-то из дивизиона B после провала в отборе на ЧМ-2022 сумеет продолжить борьбу за оставшиеся три квоты для Европы.

Перед сборной России будет вновь поставлена задача отобраться в дивизион A, чтобы ещё через два года уже играть с самыми сильными сборными. Для этого в группе с сербами, турками и венграми надо заниматься только первое место. Если же россияне займут последнее, то опустятся в дивизион C.

Со сборной Турции подопечные Черчесова уже встречались в прошлом розыгрыше Лиги наций. Тогда россияне одержали победы дома и на выезде, что всё равно не помогло занять первое место в группе. С сербами в этом году уже запланирован товарищеский матч 6 июня в рамках подготовки к Евро-2020. При точно таких же обстоятельствах две команды встречались четыре года назад, когда сборной России ещё руководил Леонид Слуцкий, и тогда была зафиксирована ничья. С Венгрией последний матч россиян тоже был контрольным. В 2017-м при подготовке к Кубку конфедераций хозяева турнира выиграли со счётом 3:0.

По словам Черчесова, сейчас все мысли сборной связаны с подготовкой к Евро-2020, перед которым будут проведены встречи со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией. Он отметил, что рад появлению Лиги наций, так как официальные матчи ценятся им выше, чем товарищеские.

«Перед Лигой наций мы примем участие в большом турнире — финальной части чемпионата Европы, поэтому пока наши мысли сосредоточены на нём. Сегодня прошла жеребьёвка, по итогам которой мы узнали своих соперников. Евро завершится, после чего мы сконцентрируемся на Лиге наций. Положительно оцениваю это нововведение УЕФА. Это не контрольные матчи, а турнир, который приносит командам очки, идёт соревновательный процесс. А самое главное заключается в том, что через Лигу наций сборные имеют возможность отобраться на крупнейшие турниры — чемпионаты мира и Европы», — сказал Черчесов пресс-службе РФС.

Помимо матчей сборной России в Лиге наций болельщикам наверняка будут интересны и игры команд дивизиона A. В первой группе объединились Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина и Польша. Во втором квартете ожидаются матчи Англии, Бельгии, Дании и Исландии. В третью группу попали Португалия, Франция, Швеция и Хорватия. Ещё один блок команд составили Швейцария, Испания, Украина и Германия. Победители групп сыграют между собой в финале Лиги наций, действующим победителем которого является Португалия.